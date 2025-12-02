বিশ্ব চলচ্চিত্র

রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগ, ইরানি নির্মাতার কারাদণ্ড

বিনোদন ডেস্ক
চলতি বছর কান উৎসবে স্বর্ণপাম হাতে জাফর পানাহি। এএফপি

কান চলচ্চিত্র উৎসবে স্বর্ণ পামজয়ী ইরানি নির্মাতা জাফর পানাহিকে এক বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন দেশটির আদালত। তাঁর আইনজীবী মোস্তফা নিলি এএফপিকে জানিয়েছেন, কারাদণ্ডের সঙ্গে দুই বছরের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা এবং যেকোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক সংগঠনের সদস্যপদে যোগদানের নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে। তিনি আরও জানান, এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হবে।
পানাহির বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি রাষ্ট্রবিরোধী ‘প্রচারণামূলক কার্যকলাপে’ জড়িত ছিলেন, তবে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি।

বর্তমানে ফ্রান্সে বসবাসরত পানাহি তাঁর নতুন সিনেমা ‘ইট ওয়াজ জাস্ট অ্যান্ড অ্যাক্সিডেন্ট’-এর প্রচারের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন। গতকাল নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত গথাম অ্যাওয়ার্ডসে তিন পুরস্কার জিতেছে সিনেমাটি। এ ছাড়া তিনি মরক্কোতে মারাকেশ ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে উপস্থিত হবেন এবং সেখানেও আলোচনায় অংশ নেবেন।

জাফর পানাহি। এএফপি

জাফর পানাহির ইরানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধ নতুন নয়। ২০১০ সালে সরকারবিরোধী প্রতিবাদে সমর্থন ও সমালোচনামূলক চলচ্চিত্র তৈরির কারণে তাঁকে চলচ্চিত্র নির্মাণ এবং দেশের বাইরে যাওয়া থেকে বিরত রাখা হয়। পরে তাঁকে অভিযোগে ছয় বছরের জেল দেওয়া হয়, তবে তিনি মাত্র দুই মাস কারাভোগের পর জামিনে মুক্তি পান।

আরও পড়ুন

ভেনিস উৎসবের বিচারক সেই ‘নিষিদ্ধ’ ইরানি নির্মাতা, তালিকায় আর কারা আছেন

নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও পানাহি নির্মাণ করেছেন ‘দিজ ইজ নট আ ফিল্ম’, ‘ট্যাক্সি’র মতো আলোচিত সিনেমা।  ২০২২ সালে তিনি আবার গ্রেপ্তার হন, তবে সাত মাস পরে মুক্তি পান। নতুন পাওয়া দণ্ড নিয়ে নির্মাতার প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বিশ্ব চলচ্চিত্র থেকে আরও পড়ুন