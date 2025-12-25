বিশ্ব চলচ্চিত্র

প্রখ্যাত ফিলিস্তিনি অভিনেতা ও নির্মাতার মৃত্যু

মোহাম্মদ বকরীছবি: আইএমডিবি

প্রখ্যাত ফিলিস্তিনি অভিনেতা ও নির্মাতা মোহাম্মদ বকরী মারা গেছেন। এ অভিনেতার মৃত্যুর খবর দিয়েছে তাঁর পরিবার। গতকাল বুধবার ৭২ বছর বয়সে এ অভিনেতার মৃত্যু হয়। বকরী হৃদ্‌রোগে ভুগছিলেন। এদিনই উত্তর ইসরায়েলে তাঁর জন্মস্থান বি’নেহতে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।
মোহাম্মদ বকরীর সন্তান অভিনেতা সালেহ বকরী ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, ‘গভীর শোক ও দুঃখের সঙ্গে, আমাদের প্রিয় পিতা, অভিনেতা মোহাম্মদ বকরীর মৃত্যুর খবর জানাচ্ছি।’

মোহাম্মদ বকরী
ছবি: রয়টার্স

ইসরায়েলে একজন ফিলিস্তিনি হিসেবে আশির দশকে বকরীর শিল্পী জীবন শুরু হয়। তিনি ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের থিয়েটার এবং সিনেমায় আরবি ও হিব্রু উভয় ভাষায় অভিনয় করেছেন। ‘হানাকে’ চলচ্চিত্র দিয়ে তাঁর অভিষেক হয়, যা গ্রিক-ফরাসি একাডেমি অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী পরিচালক কোস্টা-গাভ্রাসের নির্দেশনায় নির্মিত হয়।
বকরী বহু চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৯৮৪ সালের ইসরায়েলি চলচ্চিত্র ‘বিয়ন্ড দ্য ওয়ালস’, যা নির্মাণ করেন উরি বারবাশ। চলচ্চিত্রটি একাডেমি অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনীত হয়।

অভিনয়ের পাশাপাশি পরিচালক হিসেবেও বকরীর বর্ণাঢ্য জীবন রয়েছে। তাঁর নির্দেশিত উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে তথ্যচিত্র ‘জেনিন’ (২০০২), যেখানে দখলকৃত পশ্চিম তীরের জেনিন রিফিউজি ক্যাম্পের বাসিন্দাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। এই চলচ্চিত্রে অপারেশন ডিফেন্সিভ শিল্ড চলাকালীন ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও নাগরিক হত্যার অভিযোগ তুলে ধরা হয়।

চলচ্চিত্রটি ইসরায়েলে ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি করে এবং পরবর্তী সময়ে ইসরায়েলি ফিল্ম বোর্ড ছবির প্রদর্শন নিষিদ্ধ করে। এ অন্যায়ের প্রতিবাদে তিনি আইনি লড়াই চালান, ২০২২ সালে সর্বোচ্চ আদালত বকরীর আপিল খারিজ করে।

