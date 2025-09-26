বুসানে সেরা ছবি ‘গ্লোমিং ইন লুওমু’
সাবেক প্রেমিকের কাছ থেকে উপহার পাওয়া পোস্টকার্ডের সূত্র ধরে লুওমু শহরের অলিগলি চষে বেড়ান এক তরুণী। ছোট্ট শহরটিতে ঘুরতে ঘুরতে নানা ঘটনার মুখোমুখি হন তিনি।
এমন গল্পে নির্মিত সিনেমা ‘গ্লোমিং ইন লুওমু’ ৩০ তম বুসান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা সিনেমা হিসেবে ‘বুসান অ্যাওয়ার্ড’ জিতেছে। সিনেমাটি নির্মাণ করেছেন কোরীয়-চীনা পরিচালক ঝাং লু।
আজ শুক্রবার রাতে উৎসবের সমাপনী দিনে পুরস্কার ঘোষণা করেছে উৎসব কর্তৃপক্ষ। প্রথম সিনেমা ‘গার্ল’-এর জন্য সেরা পরিচালকের পুরস্কার পান তাইওয়ানের নির্মাতা ও অভিনেত্রী শু কি।
স্পেশাল জুরি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে কোরীয় নির্মাতা হান চ্যাং লোকের সিনেমা ‘ফাঙ্কি ফ্রিকি ফ্রিকস’।
‘এন রুট টু’ সিনেমায় অভিনয়ের জন্য ‘বুসান অ্যাওয়ার্ড’ শাখায় সেরা অভিনয়শিল্পীর পুরস্কার জিতেছেন কোরীয় অভিনেত্রী লি জিওন। সিনেমাটি নিউ কারেন্টস অ্যাওয়ার্ডও জিতেছে।
জাপানি সিনেমা ‘বাকা’স আইডেন্টিটি’-তে অভিনয়ের জন্য তাকুমি কিতামুরা, গো আয়ানো ও ইউতা হায়াশিও সেরা অভিনয়শিল্পীর পুরস্কার পেয়েছেন।
‘রেজারেকশন’ সিনেমার প্রোডাকশন ডিজাইনার লিউ চিয়াং ও তু নানকে আর্টিস্টিক কনট্রিবিউশন অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে।
‘বিআইএফএফ মেসেনাট অ্যাওয়ার্ড’ পেয়েছে ‘রেইনিং ডাস্ট’, ‘সিংগিং উইংস’ ও ‘রিলে রেস’।
‘সোনজে অ্যাওয়ার্ড’ পেয়েছে ‘ইট সাউন্ডস লাউডার অন রেইনি ডেজ’, ‘ডিলে’ ও ‘ইন্টারফেস’।
১৯ সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছিল উৎসব, শেষ হয়েছে আজ রাতে।