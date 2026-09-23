রস+আলো

রস‍+আলো

ট্রাম্প আরও যা কিছু করতে বাধ্য করতে পারেন

বাণিজ্যচুক্তির অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বোয়িং উড়োজাহাজ কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। এ জন্য তারেক রহমানকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন ডোনাল্ট ট্রাম্প। রস+আলোর অনুসন্ধান টিম খুঁজে বের করেছে ভবিষ্যতে আরও যা কিছু করতে ট্রাম্প বাংলাদেশকে বাধ্য করতে পারেন…

আইডিয়া: তাহসিন আহমেদ

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  • আমার হেয়ারস্টাইলের কপিরাইট কিনে বাংলাদেশের সব স্কুলের শিক্ষার্থীদের এই স্টাইল দিতে হবে।

  • সরকারি আমলাদের খরচ কমাতে ও ছাঁটাইয়ে কাজ করতে ইলন মাস্কের নেতৃত্বে একটি বিশেষ টিম তোমাদের নিতে হবে।

  • বাংলাদেশের মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জন্য স্পেসএক্স রকেট কিনতে হবে।

  • ‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়’ বইয়ের কভার ফটোতে কপিরাইট কিনে আমার ছবি বাধ্যতামূলক রাখতে হবে।

  • ডাকসুর সংগ্রহশালায় আমার ছবি রাখতে হবে।

  • বাংলাদেশের উন্নয়নে আমার অবদান নিয়ে ‘ট্রাম্প হ্যাজ আ প্লান’ শিরোনামে বই প্রকাশ করতে হবে।

  • আমার জন্মদিন উপলক্ষে মানুষকে খিচুড়ি খাওয়াতে হবে।

  • তোমাদের দেশের বিখ্যাত ‘ছাগল’ আমাকে দিতে হবে।

  • আমি যা–ই করি না কেন, শুধু আমার প্রশংসা করবে, তোমার দলের এমন কিছু বুদ্ধিজীবী আমাকে দিতে হবে।

  • তোমরা কীভাবে ১৫০ টাকায় লাঞ্চ করো, সেই বুদ্ধি আমাকে দিতে হবে।

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