সঙ্গীর ভুলে নারী যেসব সমস্যায় ভুগতে পারেন

সঙ্গীর ভুলে নারী যেসব সমস্যায় ভুগতে পারেন
ব্যক্তিগত সম্পর্কের প্রভাব পড়ে জীবনের নানা অংশে। মানসিক স্বাস্থ্য তো বটেই, শারীরিক সুস্থতার জন্যও ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলোয় সুখী হওয়া জরুরি। সঙ্গীর ভুলে একজন নারীর স্বাস্থ্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। অথচ একজন দায়িত্বশীল পুরুষ তাঁর জীবনসঙ্গীকে বহু সমস্যার ঝুঁকি থেকে বাঁচাতে পারেন খুব সহজেই। এ সম্পর্কে জানালেন ধানমন্ডির পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও সহকারী অধ্যাপক ডা. সাইফ হোসেন খান। তাঁর সঙ্গে কথা বলে লিখেছেন রাফিয়া আলম।
বিষণ্নতা ও মানসিক চাপ
সঙ্গীর ভুল আচরণে ভয়াবহ মানসিক চাপে পড়তে পারেন একজন নারী। ঘরের কাজ, সন্তানপালন কিংবা শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের সেবাযত্ন—নানা দায়িত্ব থাকে একজন নারীর কাঁধে। সঙ্গীর জন্য একজন সহযোগী হয়ে ওঠা জরুরি। স্ত্রীর পরিশ্রমের স্বীকৃতি না দেওয়া আরেক সামাজিক ব্যাধি। না বুঝেই স্ত্রী ও মাকে মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড় করিয়ে দেন অনেক পুরুষ। তাতে অশান্তিই হয়। অথচ পুরুষের ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ পুরো বিষয়টাকে সহজ করে তুলতে পারে। পুরুষের নেতিবাচক ভূমিকার জন্য মানসিক চাপ বাড়ে নারীর। কেউ কেউ ভোগেন বিষণ্নতায়।
বয়সের ছাপ
মানসিক চাপ ও বিষণ্নতার ছাপ পড়ে চেহারায়। এমনও দেখা যায়, একজন নারী সংসারের সব দায়িত্ব সামলে নিজের যত্ন নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন না। ঘুমের ঘাটতিও হয় তাঁর। আবার এমনটাও দেখা যায়, অল্প বয়সে নারীর চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ পড়লে সঙ্গী তাঁর প্রতি আগ্রহ হারান। তাই একটা বিষাক্ত চক্রের মতো নারীর মানসিক চাপ বাড়তেই থাকে। চেহারার লাবণ্যও হারিয়ে যেতে থাকে। অনেক পুরুষ আবার জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি ব্যবহারের প্রতি উদাসীন থাকেন। ওদিকে বছরের পর বছর হরমোনভিত্তিক জন্মনিয়ন্ত্রণপদ্ধতি ব্যবহার করতে গিয়ে অনেক নারীই ভোগেন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায়। কারও বাড়তে পারে ওজন। এমনকি কারও দেহের হাড় আবার ভেতর থেকে দুর্বল হয়ে যেতে পারে।
অতিরিক্ত ওজন
হরমোনভিত্তিক জন্মনিয়ন্ত্রণপদ্ধতির বাইরেও নারীর ওজন বৃদ্ধির নানা কারণ থাকে। মানসিক চাপে দেহে কর্টিসল হরমোনের মাত্রা বাড়ে। তাতে ওজন বাড়ে। অনেক নারীই শরীরচর্চার সময় বা সুযোগ কোনোটাই পান না। ওজন নিয়ন্ত্রণ করা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তাঁদের জন্য। আবার বিষণ্নতায় আক্রান্ত নারী অতিরিক্ত ক্যালরিসম্পন্ন খাবারের প্রতি ঝুঁকে পড়তে পারেন। এতেও ওজন বাড়ে। ঘুমের ঘাটতিও ওজন বৃদ্ধির কারণ।
ডায়াবেটিস
দীর্ঘমেয়াদি মানসিক চাপে কর্টিসল হরমোনের মাত্রা বাড়তে থাকলে ডায়াবেটিসের মতো মারাত্মক রোগের ঝুঁকিও বাড়ে। অতিরিক্ত ক্যালরি গ্রহণ এবং শরীরচর্চার অভাবে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ে সহজেই। অথচ পারিবারিকভাবে স্বাস্থ্যকর জীবনচর্চার সুযোগ পেলে এমন জটিল রোগ প্রতিরোধ করা খুব কঠিন নয়।
যৌনবাহিত রোগ
বিষয়টা অত্যন্ত সংবেদনশীল হলেও এটা সত্য যে নারীর যৌনবাহিত রোগের জন্য দায়ী স্বামীর ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ। বহুগামিতা বহু বিপদ ডেকে আনতে পারে। সহজেই মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হতে পারেন সঙ্গী। এইচআইভি, হেপাটাইটিস বি ভাইরাস, হেপাটাইটিস সি ভাইরাস, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসসহ নানা জীবাণুর সংক্রমণ হতে পারে এভাবে। হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের কারণে যৌনাঙ্গে আঁচিল হতে পারে। জরায়ুমুখের ক্যানসারের জন্যও এই ভাইরাস দায়ী। গনোরিয়া ও সিফিলিসের মতো রোগও ছড়ায় বহুগামিতার কারণে।