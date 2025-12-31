জীবনযাপন

সামতামামি ২০২৫

কর্মক্ষেত্রে আলোচনায় ছিল ‘কোল্ডপ্লের কনসার্টে কিস ক্যাম কাণ্ড’ থেকে স্বাস্থ্য

আরও একটি বছর বিদায় নিচ্ছে আজ। আমাদের জীবনযাপনে এই একটি বছর ছিল ঘটনাবহুল। ব্যক্তিগত সম্পর্ক থেকে পরিবার, দাম্পত্য জীবন, কর্মক্ষেত্র, স্বাস্থ্য, খাদ্যাভ্যাসের মতো নানা বিষয়ে কোন জিনিসগুলো ট্রেন্ডে ছিল। এখানে রইল কর্মক্ষেত্রের আলোচিত বিষয়গুলো।

হাসান ইমাম
কোল্ডপ্লের কনসার্টে ‘কিস ক্যাম’ দৃশ্যের জেরে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েন ‘অ্যাস্ট্রোনমার’–এর সাবেক সিইও অ্যান্ডি বাইরন ও তাঁর সহকর্মী ক্রিস্টিন ক্যাবট
ছবি: ভিডিও থেকে

অফিসে প্রেম, সহকর্মীর সঙ্গে আচরণ, কর্মজীবী মা–বাবার সন্তানদের জন্য ডে কেয়ার, কর্মক্ষেত্রে ডায়াবেটিসের মতো অনেক বিষয়কে কেন্দ্র করে এই বছর আলোচনায় বারবার ঘুরেফিরে এসেছে কর্মক্ষেত্র প্রসঙ্গ।

সহকর্মীর সঙ্গে সম্পর্কের সীমার প্রসঙ্গটি আলোচনায় আনে যুক্তরাষ্ট্রে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা। ১৬ জুলাই বোস্টনে পারফর্ম করছিল জনপ্রিয় ব্রিটিশ ব্যান্ড ‘কোল্ডপ্লে’। হাজার হাজার দর্শকের মধ্যে সেদিন সেখানে ছিলেন মার্কিন সফটওয়্যার সংস্থা অ্যাস্ট্রোনোমার প্রধান নির্বাহী অ্যান্ডি বায়রন ও এইচআর–প্রধান ক্রিস্টিন ক্যাবট। আর এই দুজন যে পরকীয়ায় জড়িয়েছেন, সেটি ফাঁস করে দেয় কনসার্ট চলাকালে কিসক্যামে ধরা পড়া একটি ‘বিশেষ মুহূর্ত’। যে ঘটনার জেরে দুজনেরই চাকরি যায়। এ ঘটনার পর থেকেই অফিসে প্রেম নিয়ে নানা আলোচনা চলেছে।

সহকর্মীর সঙ্গে প্রেমের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে বছরের বিভিন্ন সময়ে
ছবি: সুমন ইউসুফ

একই সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে নতুন প্রবেশ করা জেন–জি কর্মীদের নিয়েও সরগরম ছিল করপোরেট দুনিয়া। একই চাকরি বেশি দিন করতে না চাওয়া, বেতন, অফিস পরিবেশ বদলে ফেলাসহ নানা কারণে জেন–জি কর্মীদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে হিমশিম খেয়েছে মিলেনিয়াল বা তারও আগের প্রজন্ম। সহকর্মীর সঙ্গে আচরণ কেমন হওয়া উচিত, সেসব নিয়েও নানা সময়ে পত্রিকা থেকে কর্মজীবীদের নানা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনা হয়েছে।

দেশের অফিসগুলোতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক ছিল কর্মজীবী মা–বাবার সন্তান দেখভাল প্রসঙ্গ। বিশেষ করে মায়েদের এই সমস্যায় বেশি ভুগতে দেখা গেছে, অনেকে এ কারণে চাকরিও ছেড়েছেন। আর এই বাস্তবতায় অফিসগুলোতে ডে–কেয়ার না থাকার প্রসঙ্গটি আবারও আলোচনায় এসেছে।

কর্মজীবী মানুষের মধ্যে বাড়ছে ডায়াবেটিস
ছবি: পেক্সেলস

অফিসের চাপ কর্মীর স্বাস্থ্যের ওপরও বিশেষভাবে প্রভাব ফেলছে। আর সেই দিককে বিবেচনায় নিয়ে এ বছরের ডায়াবেটিস দিবসের প্রতিপাদ্য ‘কর্মক্ষেত্রে ডায়াবেটিস বিষয়ে সচেতনতা’। একই সঙ্গে কাজের চাপ থেকে মানসিক প্রশান্তির মতো বিষয়ও ছিল আলোচনায়।

দেশে এ বছর বেশ কয়েকটি ছুটি ছিল পরপর তিন থেকে চার দিন। সেসব ছুটিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরতে গেছেন চাকরীজীবীরা।

