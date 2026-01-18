এআই ব্যবহার করে কীভাবে আইইএলটিএসের প্রস্তুতি নেবেন
ইংরেজি শেখা বা চর্চার জন্য এআই হতে পারে আপনার প্রশিক্ষক। চ্যাটজিপিটি, জেমিনির মতো যেকোনো ওয়েবসাইট বা অ্যাপ ব্যবহার করতে পারেন। কীভাবে? জানাচ্ছেন আইইএলটিএস প্রশিক্ষক মো. আশিকুজ্জামান।
ব্যক্তিগত ‘স্টাডি প্ল্যান’ তৈরি
প্রস্তুতির শুরুতে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো একটি রুটিন তৈরি করা। এআই টুলসের মধ্যে জনপ্রিয় চ্যাটজিপিটি ও জেমিনি আপনার বর্তমান ইংরেজি দক্ষতা ও পরীক্ষার তারিখ বিশ্লেষণ করে একটি বিশেষায়িত ‘স্টাডি প্ল্যান’ তৈরি করে দিতে পারে। আপনি যদি আপনার দুর্বলতা, যেমন রাইটিং বা লিসেনিংয়ের তথ্য এআইকে দেন, সেই অনুযায়ী এআই আপনার সময়ের সঠিক বণ্টন করে দেবে। এটি আপনাকে প্রতিদিনের টার্গেট নির্ধারণ করতে ও পড়াশোনায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সাহায্য করবে।
লিখিত পরীক্ষার তাৎক্ষণিক ফলাফল (ফিডব্যাক)
আইইএলটিএসের ‘রাইটিং’ অংশে ভালো ব্যান্ড স্কোর পাওয়া অনেকের জন্যই কঠিন। এআই এখন রাইটিংয়ের ভুল ধরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি সেটিকে উন্নত করার পরামর্শ দেয়। আপনি আপনার লেখাটি এআইকে দিয়ে বলতে পারেন—আইইএলটিএস পরীক্ষার নম্বরের মানদণ্ড অনুযায়ী মূল্যায়ন করতে। এআই আপনার ব্যকরণগত ভুল সংশোধন করবে। উন্নত সমার্থক শব্দ (সিনোনিম) ব্যবহারের পরামর্শ দেবে। এতে করে আপনি সহজেই বুঝবেন, কেন আপনার স্কোর কম হচ্ছে, কীভাবে তা বাড়ানো সম্ভব।
কথা বলার সঙ্গী হিসেবে এআই
ইংরেজিতে কথা বলা বা ‘স্পিকিং’ চর্চার জন্য সব সময় একজন সঙ্গী পাওয়া যায় না। এআই ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট বা চ্যাটবটগুলোর সঙ্গে আপনি সরাসরি কথা বলতে পারেন। গুগল জেমিনি বা ওপেনএআইয়ের ভয়েস মোড ব্যবহার করে আইইএলটিএস স্পিকিংয়ের কিউ কার্ড বা পার্ট ১ ও ৩–এর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চর্চা করতে পারেন। এআই আপনার উচ্চারণ, ফ্লুয়েন্সি এবং ব্যাকরণগত নির্ভুলতা পরীক্ষা করে তাৎক্ষণিক ‘ফিডব্যাক’ দিতে সক্ষম, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে।
‘লিসেনিং’ অংশে দক্ষতা উন্নয়ন
লিসেনিংয়ের জন্য বিভিন্ন দেশের উচ্চারণ বা অ্যাকসেন্ট বোঝা জরুরি। এআই–চালিত অ্যাপ বিভিন্ন ধরনের অডিও কনটেন্ট ও পডকাস্ট শোনার পরামর্শ দিতে পারে। এ ছাড়া ইউটিউবের এআই ট্রান্সক্রিপশন ফিচার ব্যবহার করে আপনি যেকোনো অডিওর লিখিত রূপ দেখে নিজের ভুলগুলো শনাক্ত করতে পারেন।
রিডিং প্যাসেজ বিশ্লেষণ ও ভোকাবুলারি বৃদ্ধি
আইইএলটিএস রিডিংয়ে দ্রুত পড়ার এবং তথ্য খুঁজে বের করার দক্ষতা প্রয়োজন। আপনি যদি কোনো কঠিন আর্টিকেল না বোঝেন, তবে এআইকে সেটি সহজ করে ব্যাখ্যা করতে বলতে পারেন। রিডিং প্যাসেজে ব্যবহৃত নতুন ও জটিল শব্দগুলোর অর্থ, বাক্য গঠন এআই খুব দ্রুত শিখিয়ে দিতে পারে। এটি আপনাকে বিষয়ভিত্তিক শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করবে।
ব্যাকরণ ও বানান সংশোধন
ভুল ব্যাকরণের কারণে অনেকের ব্যান্ড স্কোর কমে যায়। গ্রামারলি বা কুইলবটের মতো এআই টুলস আপনার লেখার প্রতিটি ছোট ভুল খুঁজে বের করে। এটি শুধু ভুল সংশোধনই করে না, বরং কেন ভুলটি হয়েছে, তার কারণও ব্যাখ্যা করে। আইইএলটিএসে কমপ্লেক্স সেন্টেনস তৈরির ক্ষেত্রে এআই আপনাকে নির্দেশনা দিতে পারে। এতে আপনার রাইটিং স্কোর ৬.০ থেকে ৭.৫ বা তার ওপরে নিয়ে যেতে সহায়ক হবে।
মক টেস্ট
অনেক এআই প্ল্যাটফর্ম এখন আইএলটিএসের হুবহু মক টেস্ট নেওয়ার সুবিধা দিচ্ছে। এই টেস্ট এআই নিয়ন্ত্রল করে বলে আপনার পারফরম্যান্সের একটি নিখুঁত ডেটা-চালিত বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। আপনি কোন অংশে সময় বেশি নিচ্ছেন বা কোথায় বারবার ভুল করছেন, এআই তা গ্রাফ বা চার্টের মাধ্যমে দেখিয়ে দিতে পারে।
আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি ও মানসিক প্রস্তুতি
আইইএলটিএস প্রস্তুতির সময় অনেক শিক্ষার্থী হতাশ হয়ে পড়েন। এআই চ্যাটবটগুলো অনুপ্রেরণা দেওয়ার কাজটিও ভালো পারে। আপনার অগ্রগতি লক্ষ করে এআই আপনাকে ইতিবাচক ফিডব্যাক দেবে এবং আপনার দুর্বল দিকগুলোতে ফোকাস করার জন্য উৎসাহ দেবে। ইন্টারঅ্যাকটিভ পদ্ধতিতে শেখার ফলে পড়াশোনা আর একঘেয়েমি মনে হবে না, যা দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তুতির জন্য অপরিহার্য।