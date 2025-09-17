জীবনযাপন

মামা নিঃসন্তান, একমাত্র ভাগনে হিসেবে নানার সম্পত্তির ভাগ নিয়ে জানতে চাই

পাঠকের প্রশ্ন বিভাগে আইনগত সমস্যা নিয়ে নানা রকমের প্রশ্ন পাঠিয়েছেন পাঠকেরা। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার মিতি সানজানা নির্বাচিত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এবার

মিতি সানজানাছবি: সংগৃহীত

প্রশ্ন

আমার মায়েরা দুই ভাই–বোন। মামার কোনো সন্তান নেই। নানার অনেক সম্পত্তি। আমি মায়ের একমাত্র সন্তান (পুত্র)। কিছু জটিলতার কারণে মামার সন্তান হবে না বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা।

এটা জানার পর থেকে আমার চাচাতো মামারা নানার জায়গা দখলে রাখতে দোকান তুলে রাখছেন। নিষেধ করলে বলেন, না হলে তো সব সম্পত্তি ভাগনে পাবে।

এখন আমি জানতে চাই, আমার নানার সম্পত্তি আসলে কীভাবে ভাগ হবে। মামার অংশের পাওনাদারই–বা কে হবেন?

আহাদ, রাজশাহী

উত্তর

প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ। আপনি জানিয়েছেন, আপনার মা আর মামা দুই ভাই–বোন। মামা নিঃসন্তান। সে ক্ষেত্রে আপনার মামার মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকার কারা হবেন, জানতে চেয়েছেন। প্রথমেই বলে রাখি, একজন ব্যক্তি জীবিত থাকা অবস্থায় তাঁর সম্পত্তির মালিক শুধু তিনি নিজে।

জীবিত অবস্থায় তিনি চাইলে তাঁর উত্তরাধিকারদের মধ্যে সমান ভাগে বা তাঁর যাকে ইচ্ছা এবং সব আইন মেনে যেকোনো পরিমাণ সম্পত্তি দানের মাধ্যমে অন্যকে দিতে পারবেন।

সে ক্ষেত্রে কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারবেন না। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে জীবিত থাকা অবস্থায়ই দান কার্যকর করতে হবে, দান অবশ্যই ঘোষিত হতে হবে এবং অবশ্যই নিবন্ধন করে সম্পত্তি হস্তান্তর করতে হবে।

কাজেই আপনার চাচাতো মামারা যে জায়গা দখল করে আছেন, তা আইনত অবৈধ দখল। আপনার মামা চাইলে তাঁদের আইনগতভাবে উচ্ছেদ করতে পারবেন।

মুসলিম পারিবারিক সম্পত্তি আইন অনুযায়ী, আপনার নানার মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের সদস্যরা একটি নির্দিষ্ট আনুপাতিক হারে সম্পত্তির ভাগ পাবেন।

আপনার নানার মৃত্যু হলে আপনার নানি তাঁর স্বামীর সম্পত্তির ১/৮ (৮ ভাগের ১ ভাগ) অংশ পাবেন। অবশিষ্ট সম্পত্তি পুত্র ও কন্যাদের মধ্যে, অর্থাৎ আপনার মা ও মামার মধ্যে ভাগ হবে।

কন্যা এক গুণ, পুত্র দ্বিগুণ, অর্থাৎ অবশিষ্ট সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ পাবেন আপনার মা আর দুই ভাগ মামা।

তবে আপনার নানা ইচ্ছা করলে তাঁর জীবদ্দশায় সম্পত্তি ভাগ–বাঁটোয়ারা করতে পারবেন। এখানে ভাগের কোনো নিয়ম নেই। নিজের সম্পত্তি তিনি যাঁকে যেভাবে দিতে চান, নিজের ইচ্ছেমতো দিয়ে যেতে পারেন।

ইচ্ছা করলে আপনার নানা সব সম্পত্তি আপনার নানি, মা ও মামার মধ্যে হেবা করে দিতে পারেন। রেজিস্ট্রেশন আইন ১৯০৮ অনুযায়ী, হেবা রেজিস্ট্রি করতে হবে ভূমি সাবরেজিস্ট্রার অফিসে।

এরপর আসা যাক আপনার মামার প্রাপ্ত সম্পত্তি বিষয়ে। মামার মৃত্যু হলে যেহেতু তাঁরা নিঃসন্তান, তাই আপনার মামি তাঁর স্বামীর মোট সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ পাবেন।

আপনার মামার মৃত্যু আপনার নানির আগে হলে আপনার নানি পাবেন তিন ভাগের এক ভাগ। আপনার নানা যদি ওই সময়ে জীবিত না থাকেন, তাহলেই কেবল অবশিষ্ট অংশ আপনার মা পাবেন।

পরবর্তী সময়ে আপনার মায়ের উত্তরাধিকার হিসেবে সেই সম্পত্তি আপনার কাছে আসবে।

আশা করি, আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

