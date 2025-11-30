চাকরির আবেদনে জনপ্রিয় হচ্ছে ‘ভিডিও সিভি’, কীভাবে তৈরি করবেন

চাকরির আবেদনে জনপ্রিয় হচ্ছে ‘ভিডিও সিভি’, কীভাবে তৈরি করবেন
চাকরির বাজারে নিজেকে আলাদাভাবে তুলে ধরার জন্য ভিডিও সিভি বা ভিডিও রিজিউমি দিন দিন আরও জনপ্রিয় হচ্ছে। এটি মূলত একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিও, যা সিভির সঙ্গে যোগ করা থাকে। বিস্তারিত জানাচ্ছেন ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের জ্যেষ্ঠ প্রভাষক বুশরা হুমায়রা
নিজেকে তুলে ধরার এক ‘স্মার্ট’ উপায় ভিডিও সিভি। চাকরিপ্রার্থী যেমন নিজের ব্যক্তিত্ব, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি চাকরিদাতার সামনে উপস্থাপনের সুযোগ পান, তেমনি চাকরিদাতার জন্যও সিদ্ধান্ত নেওয়াটা সহজ হয়। অনেক চাকরি বা ফেলোশিপের ক্ষেত্রে ইদানীং চাহিদার তালিকায় ভিডিও সিভির কথা উল্লেখ করাই থাকে। চাইলে আপনি নিজ উদ্যোগেও এমন সিভি তৈরি করে রাখতে পারেন।
যেভাবে তৈরি করবেন
ভিডিও শুরু করার আগে একটি সুচিন্তিত স্ক্রিপ্ট তৈরি করুন।
আপনার কথা যেন এলোমেলো বা অগোছালো হয়ে না যায়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকুন।
ভিডিওটি ৬০ থেকে ৯০ সেকেন্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারলে ভালো। মনে রাখতে হবে, আপনি একটি ভিডিওই তৈরি করছেন। কিন্তু নিয়োগদাতাকে অনেকগুলো ভিডিও দেখতে হবে। লম্বা ভিডিও দেখার সময় তাঁর নেই।
ভিডিওতে প্রথমে নিজের নাম, পদবি ও মূল যোগ্যতা সংক্ষেপে বলুন।
যে পদের জন্য আবেদন করছেন, তার সঙ্গে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা ও অর্জনগুলো তুলে ধরুন।
সংখ্যা বা উপাত্ত ব্যবহার করে আপনার সাফল্যের প্রমাণ দিন (যেমন আমি ছয় মাসে অমুক প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় ২৫ শতাংশ বাড়িয়েছি।)
কেন আপনি কোম্পানির কাজ বা সংস্কৃতির জন্য উপযুক্ত, তা এক বা দুই লাইনে ব্যাখ্যা করুন।
একটি ইতিবাচক বার্তা দিয়ে ভিডিও শেষ করুন এবং বলুন যে আপনি পরবর্তী ধাপে যাওয়ার জন্য আগ্রহী।
ভিডিও করার সময় লক্ষ রাখুন
ভিডিওর গুণমান যেন কিছুটা পেশাদার হয়, তা নিশ্চিত করুন।
একটি পরিচ্ছন্ন পটভূমি (ব্যাকগ্রাউন্ড) বেছে নিন। সাদা দেয়াল বা হালকা রঙের ব্যাকড্রপ সবচেয়ে ভালো।
মুখমণ্ডলে যেন পর্যাপ্ত আলো থাকে। প্রাকৃতিক আলো সবচেয়ে ভালো। ছায়া যেন আপনার মুখকে ঢেকে না ফেলে।
ভালো মানের মুঠোফোনের ক্যামেরা বা ডিজিটাল ক্যামেরা ব্যবহার করুন।
কথা যেন স্পষ্ট শোনা যায়। প্রয়োজনে ল্যাপল বা মাইক্রোফোন ব্যবহার করতে পারেন। উচ্চারণের দিকেও খেয়াল রাখুন।
যে বন্ধুদের ভিডিও তৈরির অভিজ্ঞতা আছে, তাঁদের সাহায্য নিতে পারেন।
আনুষ্ঠানিক বা যে ধরনের পদে আবেদন করছেন, সে অনুযায়ী পেশাদার পোশাক পরুন।
ভিডিওতে দেহ ভাষা (বডি ল্যাঙ্গুয়েজ) খুব গুরুত্বপূর্ণ। আত্মবিশ্বাসী থাকুন। ক্যামেরার দিকে সরাসরি তাকিয়ে কথা বলুন, যেন মনে হয় চোখে চোখ রেখে কথা বলছেন। মুখে হাসি ধরে রাখুন। শরীরের ভাষা যেন ইতিবাচক হয়।
ভিডিও সিভি যেভাবে জমা দেবেন
ভিডিওটি সরাসরি ই–মেইলে অ্যাটাচ না করে প্রথমে ইউটিউব বা ভিমিওর মতো প্ল্যাটফর্মে আপলোড করুন। আপলোড করার সময় ভিডিওটি আনলিস্টেড হিসেবে সেট করুন, যেন শুধু লিংকের মাধ্যমেই দেখা যায়। আপনার লিখিত সিভির শুরুতে বা কাভার লেটারের একটি নির্দিষ্ট স্থানে ভিডিওর লিংকটি যোগ করুন। সঙ্গে লিখে দিতে পারেন—আমার দক্ষতা ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জানতে এই সংক্ষিপ্ত ভিডিওটি দেখুন। অথবা প্রথাগত সিভিতে একটি কিউআর কোড যুক্ত করতে পারেন, যা স্ক্যান করলেই সরাসরি ভিডিওটি চালু হবে।
ভিডিও সিভির প্রভাব যেমন
ভিডিও সিভি নিয়োগের প্রক্রিয়ায় শক্তিশালী ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে।
ভিডিও সিভি নিয়োগকর্তাকে প্রার্থীর চেহারা, কথা বলার ধরন ও ব্যক্তিত্ব বুঝতে সাহায্য করে। ভিড়ের মধ্যে আপনার আবেদনটি আলাদাভাবে চোখে পড়বে। ভিডিও সিভি প্রার্থীর যোগাযোগ ও উপস্থাপনার দক্ষতা সরাসরি মূল্যায়নের সুযোগ করে দেয়, যা লিখিত সিভি দিতে পারে না। এতে আপনার সৃজনশীলতা, আত্মবিশ্বাস ও কাজের প্রতি আগ্রহ ফুটে ওঠে। নির্দিষ্ট পদের জন্য আপনার ব্যক্তিত্ব কতটা উপযুক্ত, তা সহজে বোঝা যায়।
তবে মনে রাখতে হবে, ভিডিও সিভি কখনোই প্রথাগত সিভির বিকল্প নয়; বরং এটি লিখিত সিভির একটি পরিপূরক।