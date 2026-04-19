ব্র্যাক ব্যাংকের ইয়াং লিডারস প্রোগ্রামে সুযোগ পান কারা

ব্র্যাক ব্যাংকের ইয়াং লিডারস প্রোগ্রামে সুযোগ পান কারা
ব্র্যাক ব্যাংক ইয়াং লিডারস প্রোগ্রাম (ওয়াইএলপি) এমন একটি ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প, যার লক্ষ্য হলো দেশের মেধাবী তরুণদের খুঁজে বের করে ভবিষ্যতের নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত করা। বিস্তারিত জানাচ্ছেন ব্র্যাক ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড চিফ হিউম্যান রিসোর্সেস অফিসার মনজুলা মোরশেদ
ব্যাংকিংসহ বিভিন্ন খাত দ্রুত বদলে যাচ্ছে। এ পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতে হলে প্রয়োজন দক্ষ, উদ্ভাবনী ও অভিযোজনক্ষম নেতৃত্ব। ইয়াং লিডারস প্রোগ্রাম সেই চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এটা আমাদের জন্য কেবল একটি রিক্রুটমেন্ট প্রোগ্রামই নয়; বরং মানবসম্পদ এবং নতুন ও উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনার ওপর একটি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগও।
ব্র্যাক ব্যাংক ইয়াং লিডারস প্রোগ্রাম (ওয়াইএলপি) এমন একটি ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প, যার লক্ষ্য হলো দেশের মেধাবী তরুণদের খুঁজে বের করে ভবিষ্যতের নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত করা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি দেশের তরুণদের কাছে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে। নিয়োগপ্রক্রিয়াটি বেশ কঠোর। দক্ষতাকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এতে সাইকোমেট্রিক অ্যাসেসমেন্ট, পারসোনালিটি প্রোফাইলিং, কম্পিটেন্সি-ভিত্তিক সাক্ষাৎকারসহ একাধিক ধাপ রয়েছে, যেখানে ব্যাংকের সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের পাশাপাশি বিভিন্ন খাতের অভিজ্ঞজনেরাও যুক্ত থাকেন। এর মাধ্যমে আমরা সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ও মূল্যবোধসম্পন্ন প্রার্থীকে বেছে নিই।
নিয়োগ পাওয়ার পর ইয়াং লিডাররা এক বছরের একটি কাঠামোবদ্ধ লার্নিং প্রসেসের মধ্য দিয়ে যান। এতে আছে শ্রেণিকক্ষভিত্তিক প্রশিক্ষণ, প্রকল্পভিত্তিক কাজ এবং বিভিন্ন বিভাগে যুক্ত থেকে অভিজ্ঞতা নেওয়ার সুযোগ। এভাবে ইয়াং লিডাররা ব্যাংকিংয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্র, যেমন ডিজিটাল ইনোভেশন, অপারেশনস, কমপ্লায়েন্স, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা ও জ্ঞান লাভ করেন। এ প্রক্রিয়া তাঁদের মধ্যে বিশ্লেষণী চিন্তা, নেতৃত্বগুণ ও পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সক্ষমতা তৈরি করে। এ ছাড়া এ প্রোগ্রামের আওতায় ‘ব্র্যাক এক্সপোজার’ শীর্ষক একটি বিশেষ উদ্যোগের মাধ্যমে ইয়াং লিডাররা দেশের বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায় বিশ্বের সর্ববৃহৎ এনজিও ও আমাদের সবচেয়ে বড় শেয়ারহোল্ডার ‘ব্র্যাক’-এর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম কাছ থেকে দেখার সুযোগ পান। এতে তাঁরা আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও জীবিকায়নের মতো বিষয়গুলো সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এ অভিজ্ঞতা তাঁদের মধ্যে সচেতনতা ও উদ্দেশ্যনির্ভর নেতৃত্ব গড়ে উঠতে সহায়তা করে।
শিক্ষার্থীদের জানিয়ে রাখি, ব্র্যাক ব্যাংকের ইয়াং লিডারস প্রোগ্রামে যুক্ত হতে হলে শুধু ভালো একাডেমিক ফলই যথেষ্ট নয়, এর সঙ্গে মানবিক মূল্যবোধও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আমি মনে করি, পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রম, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও ক্লাবে যুক্ত হওয়া উচিত। এতে করে নেতৃত্ব, দলগত কাজের দক্ষতা, ধৈর্য ও ইতিবাচক মনোভাব গড়ে ওঠে। বাস্তবে ব্যাংকিং ক্যারিয়ার এখন আর নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে সীমাবদ্ধ নেই। শিক্ষার্থীরা যেকোনো বিষয়ে পড়েই এ খাতে আসতে পারেন। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ক্রিটিক্যাল (বিশ্লেষণাত্মক) চিন্তাভাবনার ক্ষমতা, পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া ও সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা। প্রযুক্তিনির্ভর এই আধুনিক বিশ্বে ডিজিটাল টুলস ব্যবহারে দক্ষতা, বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) মতো নতুন বিষয় সম্পর্কে ধারণা একজন চাকরিপ্রার্থীকে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে রাখে। পাশাপাশি যোগাযোগ ও ‘ইন্টারপারসনাল স্কিল’ গড়ে তোলাও জরুরি।