হাঙ্গেরিতে বৃত্তিসহ পড়ার সুযোগ, আবেদনের শেষ সময় ১৫ জানুয়ারি

হাঙ্গেরিতে বৃত্তিসহ পড়ার সুযোগ, আবেদনের শেষ সময় ১৫ জানুয়ারি
হাঙ্গেরি সরকারের স্টাইপেন্ডিয়াম হাঙ্গেরিকাম স্কলারশিপের মাধ্যমে দেশটিতে বিনা খরচে ৮০০টির বেশি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ আছে।
পড়ার বিষয়
স্কলারশিপের আওতায় শিক্ষার্থীরা ইংরেজি মাধ্যমে ৮০০টির বেশি প্রোগ্রামে আবেদন করতে পারবেন। জনপ্রিয় বিষয়গুলোর মধ্যে আছে প্রকৌশল, বিজ্ঞান, কম্পিউটারবিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি, হেলথ সায়েন্স, ইকোনমিক সায়েন্স, ন্যাচারাল সায়েন্স, ইত্যাদি। এ ছাড়া কৃষি, বায়োটেকনোলজি, খাদ্যনিরাপত্তা, কলা, পরিবেশ ব্যবস্থাপনাসহ আরও নানা বিষয়ে পড়ার সুযোগ আছে।
যোগ্যতা
আবেদনকারীকে অবশ্যই হাঙ্গেরির সহযোগী দেশগুলোর নাগরিক হতে হবে, যার মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে।
স্নাতক প্রোগ্রামের জন্য মাধ্যমিকের সনদ থাকতে হবে।
মাস্টার্সের জন্য স্নাতক ডিগ্রি এবং পিএইচডির জন্য মাস্টার্স ডিগ্রি আবশ্যক।
একাডেমিক রেকর্ড ভালো হতে হবে। কারণ, এটি একটি অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক স্কলারশিপ।
আবেদনকারীকে তাঁর নিজ দেশের নোমিনেটিং অথরিটির (যেমন হাঙ্গেরিয়ান দূতাবাস বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়) মাধ্যমে মনোনীত হতে হবে।
আবেদন ফরম, সিভি, পাসপোর্ট, সুপারিশপত্র, মোটিভেশন লেটার, ভাষাদক্ষতার প্রমাণপত্র, মেডিকেল সনদ, নম্বরপত্র ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ জমা দিতে হবে।
আবেদনের নিয়মাবলি
পুরো আবেদনপ্রক্রিয়াটি অনলাইনে সম্পন্ন করতে হবে। আবেদনকারী সর্বোচ্চ দুটি প্রোগ্রামে আবেদন করতে পারবেন। জমা দিতে হবে অফিশিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। একই সঙ্গে নিজ দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমেও আবেদন করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ: ১৫ জানুয়ারি।
বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন এখানে।