ত্বক ও চুলের যত্নে স্কোয়ালেন কী, কাদের জন্য ভালো?

ত্বক ও চুলের যত্নে স্কোয়ালেন কী, কাদের জন্য ভালো?
ত্বক ও চুলের যত্নে ব্যবহৃত প্রসাধনসামগ্রীতে কত রকম উপাদানই তো থাকে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চোখ রাখলে বোঝা যায়, কখন কোন উপকরণ আছে আলোচনায়। এমনই এক উপকরণ স্কোয়ালেন। তবে এটি সবার জন্য উপযোগী নয়। এই উপাদানের নানা দিক সম্পর্কে রাজধানীর ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চর্মরোগ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সিনথিয়া আলমের সঙ্গে কথা বলে লিখেছেন রাফিয়া আলম।
স্কোয়ালেন কী কাজে আসে?
স্কোয়ালেন একধরনের তৈলাক্ত উপাদান, যা স্বাভাবিক আর্দ্রতা ধরে রাখতে সহায়তা করে। ফলে ত্বক ও চুল শুষ্কতা থেকে সুরক্ষিত থাকে, প্রাণবন্ত ভাব ধরে রাখতে দারুণভাবে কাজ করে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্বক কুঁচকে আসার একটা প্রবণতা সৃষ্টি হয়। তবে এই পরিবর্তনকে ধীর করতে পারে স্কোয়ালেন। অর্থাৎ নিয়মিত স্কোয়ালেন ব্যবহার করলে ত্বকে বয়সের ছাপ কম পড়ে। সাবান বা শ্যাম্পু ব্যবহারের পর ত্বক ও চুল স্বাভাবিকভাবেই খানিকটা শুষ্ক হয়ে পড়ে। কিন্তু সাবান বা শ্যাম্পুতে যদি স্কোয়ালেন থাকে, তাহলে এই শুষ্কতাজনিত সমস্যা কম হয়।
কাদের জন্য ভালো?
যাঁদের ত্বক শুষ্ক প্রকৃতির, তাঁদের জন্য স্কোয়ালেনসমৃদ্ধ প্রসাধন বেছে নেওয়া ভালো। বিভিন্ন রোগের কারণে যাঁদের ত্বক শুষ্ক হয়ে পড়ে, তাঁদের ক্ষেত্রেও কাজে আসে স্কোয়ালেন। এ ছাড়া সংবেদনশীল ত্বকের জন্যও এই উপাদান বেশ উপকারী। যাঁদের চুল একটু রুক্ষ বা শুষ্ক ধরনের, চুলের যত্নে তাঁরা স্কোয়ালেনসমৃদ্ধ প্রসাধন বেছে নিতে পারেন। আবার চুলে রং করানোর পর কারও কারও ক্ষেত্রে সঠিক যত্নের অভাবে কিছুটা নিষ্প্রাণ হয়ে পড়তে পারে চুল। এমন সমস্যা এড়াতেও কাজে দেবে স্কোয়ালেনসমৃদ্ধ প্রসাধন।
কিসে পাবেন স্কোয়ালেন?
বিভিন্ন প্রাকৃতিক উৎস থেকে পাওয়া যায় স্কোয়ালেন। তবে এই উপাদান সরাসরি ত্বক বা চুলে ব্যবহার করতে নেই। প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে ত্বক ও চুলে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা হয় একে। সাবান এবং ত্বকের জন্য ব্যবহৃত অন্যান্য প্রসাধনে পাবেন স্কোয়ালেন। চুল কোমল রাখতে স্কোয়ালেনসমৃদ্ধ শ্যাম্পু, কন্ডিশনার এবং সিরাম বেছে নিতে পারেন। চুলের উষ্কখুষ্ক ভাব কমাতে পারে এই উপাদান। শিশুদের শ্যাম্পুর জন্য স্কোয়ালেন ভালো উপাদান।
কারা ব্যবহার করবেন না?
যাঁদের ত্বক বেশ তৈলাক্ত ধরনের, যাঁদের ত্বকে প্রায়ই ব্রণ হয়, তাঁদের ত্বকের জন্য স্কোয়ালেনসমৃদ্ধ প্রসাধন ভালো নয়। কারও কারও মাথার ত্বক বেশ তৈলাক্ত হয়। তাঁদের চুলের যত্নে এই উপাদান এড়িয়ে চলতে হবে।