নিজেকে যেভাবে ফিট রাখেন নাজিফা তুষি, দেখুন ১০টি ছবিতে
দুই মাসের ব্যবধানে দুটি সিনেমায় অভিনয়ের জন্য বেশ প্রশংসা কুড়াচ্ছেন অভিনেত্রী নাজিফা তুষি। পবিত্র ঈদুল ফিতরে ‘প্রেশার কুকার’ আর ঈদুল আজহায় ‘রইদ’ সিনেমায় নিজেকে তুলে ধরেছেন দুটি ভিন্ন রূপে। এক দশক ধরে কাজ করছেন রুপালি পর্দায়। ধীরে ধীরে নিজেকে ইতিবাচকভাবে পরিবর্তন করেছেন। সময় দিয়েছেন শরীরচর্চা ও রূপচর্চায়। প্রতিদিনের রুটিনে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া আর ঘুম ঠিক থাকা আবশ্যক তাঁর জন্য। নিয়ম ধরে জীবনচর্চা করেন বলেই ফিট আছেন মানসিক ও শারীরিকভাবে। একনজরে দেখে নেওয়া যাক নাজিফা তুষির জীবনের নানা দিক।
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