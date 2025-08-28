ওভেনের যে ৯টি সমস্যা অবহেলা করলে হতে পারে বড় ক্ষতি
আমরা প্রায়ই মাইক্রোওয়েভ ওভেনের ছোটখাটো সমস্যাগুলোকে অবহেলা করি। অথচ ছোট অস্বাভাবিকতাও বড় বিপদের কারণ হতে পারে, যা থেকে হতে পারে বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ড। তাই জেনে নিন ওভেনের ৯টি সমস্যা সম্পর্কে, যা অবহেলা করা যাবে না। পাশাপাশি জেনে রাখুন সেসবের সমাধানও।
১. পোড়া গন্ধ
মাইক্রোওয়েভ ওভেন থেকে পোড়া গন্ধ বা ধোঁয়া বের হলে সঙ্গে সঙ্গে সুইচ বন্ধ করে প্লাগ খুলুন।
খাবার পুড়ে গেলে গন্ধ ছড়াতে পারে, তবে এটি ছোট সমস্যা।
তবে বৈদ্যুতিক ত্রুটির কারণে গন্ধ বের হলে এটিকে অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই।
খাবার থেকে পোড়া গন্ধ হলে ওভেনটি ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে পরিষ্কার করুন।
যদি গন্ধ খাবার থেকে না আসে, তাহলে মিস্ত্রি বা মেরামতকারী ডাকুন।
পোড়া গন্ধ উপেক্ষা করবেন না, এতে আগুন লাগার ঝুঁকি থাকে।
২. জমে থাকা খাবারের দাগ
খাবারের দাগ নিয়মিত পরিষ্কার না করলে পরে পরিষ্কার করা সময়সাপেক্ষ হয়, এতে ওভেনের স্থায়িত্ব কমে যেতে পারে।
ছোট দাগও সময়ের ব্যবধানে কঠিনতর হয়ে যেতে পারে এবং সারফেস বা ওভেনের ভেতরের দেয়াল পুড়িয়ে ফেলতে পারে।
ওভেন ভালো রাখতে প্রতিদিন গরম পানিতে ভেজানো কাপড় দিয়ে ভেতরের অংশ মুছে ফেলুন।
এতে জমে থাকা অবশিষ্টাংশ দূর হয় এবং যন্ত্রের ভেতরে বায়ু চলাচল ঠিক থাকে, যা ঠিকভাবে খাবার গরম করতে সাহায্য করে।
৩. অস্বাভাবিক শব্দ
খাবার রান্না বা গরম করার সময় ওভেন থেকে একটা শব্দ হয়, যার সঙ্গে আমরা পরিচিত। তবে এর বাইরে অস্বাভাবিক শব্দ হলে ওভেনটি পরীক্ষা করুন।
নিশ্চিত করুন যে রান্না বা গরম করার উপযোগী খাবার ব্যবহার করছেন।
ঝাঁকুনি বা জোরালো শব্দ বৈদ্যুতিক বা মোটরের ত্রুটির কারণে হতে পারে। এর ফলে আগুন লাগতে পারে।
৪. ডিসপ্লে বা বাটন ঠিকভাবে কাজ না করা
বাটন অকেজো হলে বা ডিসপ্লে ঝলকানি দিলে অবহেলা করবেন না।
এটি সার্কিট বোর্ডের সাময়িক সমস্যা হতে পারে, অনেক সময় প্লাগটি খুলে আবার লাগালে ঠিক হয়ে যায়।
কিন্তু কখনো কখনো এটি বৈদ্যুতিক সমস্যা থেকেও হতে পারে, যা আগুনের ঝুঁকি বাড়ায়।
৫. দরজা পুরোপুরি বন্ধ না হওয়া
রেডিয়েশন বা তেজস্ক্রিয়তা থেকে নিরাপদ থাকতে চালু অবস্থায় ওভেনের দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে হবে।
দরজা ঠিকভাবে বন্ধ না হলে ওভেনের তেজস্ক্রিয়তা থেকে ত্বক বা অন্যান্য টিস্যুর ক্ষতি হতে পারে।
কোনোভাবেই ঠিক করা না গেলে ওভেনটি প্রয়োজনে বদলে ফেলতে হবে।
ঢিলা স্ক্রু বা দরজায় আটকে থাকা খাবারের টুকরা থেকেও সমস্যা হতে পারে।
৬. স্ফুলিঙ্গ বা আগুন
ওভেনে স্ফুলিঙ্গ বা আগুন ধরে যাওয়া সবচেয়ে বিপজ্জনক সমস্যা।
কোনো কারণে ওভেনের ভেতরে ধাতব কিছু বা চামচ থাকলে দ্রুত বের করুন। পরে রান্নাবান্না চালিয়ে যেতে পারবেন।
স্পার্ক বা স্ফুলিঙ্গ যদি ধোঁয়া বা কম্পনের সঙ্গে আসে, এটি বড় বৈদ্যুতিক ত্রুটির ইঙ্গিত।
৭. ধীরগতি
ধীরে বা অসমভাবে খাবার গরম হলে ওভেনে ত্রুটি থাকতে পারে।
এটি সাধারণত ম্যাগনেট্রন বা সার্কিট বোর্ডের সমস্যার কারণে ঘটে। মেরামতকারী ডাকুন।
ওভেন পরীক্ষা করার সহজ উপায় হলো, এক কাপ পানি ২ মিনিট গরম করা। যদি পানি গরম না হয়, তাহলে বুঝবেন, ওভেনে সমস্যা আছে।
৮. স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুত রান্না
খাবার খুব দ্রুত গরম হলেও ওভেনে সমস্যা থাকতে পারে।
এটিও ম্যাগনেট্রন বা সার্কিট বোর্ডের সমস্যার কারণে ঘটে। মেরামতের জন্য মিস্ত্রি প্রয়োজন।
ওভেনের ব্যবহার উপযোগী নয়, এমন পাত্র বা ভুল খাবার ব্যবহারেও সমস্যা হতে পারে।
এতে হাত পুড়ে যেতে পারে বা খাবার বিস্ফোরিত হতে পারে।
৯. পুরোনো যন্ত্র
ওভেনটি অনেক পুরোনো হলে বদলে ফেলুন।
১০ বছরের পুরোনো ওভেন ব্যবহার ঝুঁকিপূর্ণ, বিশেষ করে উল্লিখিত সমস্যাগুলো দেখা দিলে।
নতুন ওভেন তুলনামূলক সস্তা এবং বাজারে অনেক বিকল্প আছে।
সূত্র: রিডার্স ডাইজেস্ট