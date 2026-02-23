রাশমিকা বিয়েতে কোন রঙের পোশাক পরবেন?

রাশমিকা বিয়েতে কোন রঙের পোশাক পরবেন?
রাশমিকা মান্দানা ও বিজয় দেবেরাকোন্ডা তাঁদের বিয়ের খবর নিশ্চিত করার পর থেকেই ভক্তদের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে একটাই প্রশ্ন—বিয়ের দিন রাশমিকা কোন রঙের পোশাক পরবেন? ‘ভিরোশ’-এর বিয়ে মানেই তো একটু আলাদা কিছু। আর রাশমিকা এমন একজন অভিনেত্রী, যিনি এরই মধ্যে পেশাগত কারণে ক্যামেরার সামনে একাধিক ব্রাইডাল লুকে হাজির হয়েছেন। কখনো তাঁকে দেখা গেছে সফট প্যাস্টেল, কখনো আগুনে লাল, কখনো মেটালিক গ্ল্যাম, আবার কখনো ক্লাসিক সিল্কে। চলুন, তাঁর সেরা লুকগুলো দেখে একটা ভবিষ্যদ্বাণী করা যাক—কেমন হতে পারে রাশমিকার বিয়ের লুক, আর কোন রংটাই–বা তিনি বেছে নেবেন।
ডিপ ইয়েলো: হাসিখুশি কনে
১ / ৮
ডাস্টি রোজ: রোমান্টিক কনে
২ / ৮
আরও পড়ুন
কালোর সঙ্গে সোনালি: নির্ভীক কনে
৩ / ৮
রানি গোলাপি: বার্বি কনে
৪ / ৮
লাল: চিরকালের কনে
৫ / ৮
কমলা: ট্রেন্ডসেটার কনে
৬ / ৮
আইভরি ও সোনালি: আধুনিক ও মিনিমাল কনে
৭ / ৮
শেষ কথা
৮ / ৮