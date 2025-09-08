একনজরে রাশমিকা মান্দানা ও বিজয় দেবরাকোন্ডার প্রেম

একনজরে রাশমিকা মান্দানা ও বিজয় দেবরাকোন্ডার প্রেম
প্রেম নাকি ছাইচাপা আগুনের মতো, চোখে দেখা না গেলে কী হবে, উত্তাপ ঠিকই টের পাওয়া যায়। ভারতের বড় পর্দার দুই তারকা রাশমিকা মান্দানা ও বিজয় দেবরাকোন্ডার ক্ষেত্রে এই কথা ঠিক ঠিক মিলে যায়। দুজনে প্রেমের কথা এখনো স্বীকার করেননি। তবে কাছের মানুষ আর ইন্ডাট্রিতে এই জুটির প্রেম ‘ওপেন সিক্রেট’। বিজয় দেবরাকোন্ডা জানিয়েছেন, তিনি প্রেম করছেন ‘এক সুন্দর হৃদয়ের নারী’র সঙ্গে। এদিকে রাশমিকাকে যতবার বিজয়ের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে, মুখের অভিব্যক্তিই বলে দিয়েছে বাকিটা। ভক্তরাও পড়ে নিয়েছেন ঠিক ঠিক।
১ / ১৬
২ / ১৬
৩ / ১৬
৪ / ১৬
৫ / ১৬
৬ / ১৬
৭ / ১৬
৮ / ১৬
৯ / ১৬
১০ / ১৬
১১ / ১৬
১২ / ১৬
১৩ / ১৬
১৪ / ১৬
১৫ / ১৬
১৬ / ১৬
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া ও বলিউড শাদিস