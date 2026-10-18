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পূজার মধ্যে কোন স্মৃতি ভাগ করে নিলেন মনামী ঘোষ, দেখুন ১২টি ছবি

তিন বছর আগে দুর্গাপূজা উপলক্ষে নিজের ‘আইলো উমা বাড়িতে’ শিরোনামে একটি মিউজিক ভিডিও প্রকাশ করেছিলেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী মনামী ঘোষ। প্রকাশের পর ভিডিওটি ভাইরাল হয়ে পড়ে। পূজার দিনগুলোয় সেই গান এখনো মণ্ডপ প্লে লিস্টের শুরুর দিকে থাকে। এবার দুর্গাপূজায় কলকাতা ছেড়ে বেশ দূরে আছেন মনামী। ‘বিগ বস বাংলা’র একজন প্রতিযোগী হিসেবে এখন আছেন মুম্বাইয়ে। তবে ফেসবুকে ভক্তদের জন্য শেয়ার করেছেন তিন বছর আগের সেই গানের বেশ কিছু ছবি

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এই মুহূর্তে মনামী আছেন ‘বিগ বস বাংলা’র সেটে। একজন প্রতিযোগী হিসেবে সেখানে বেশ শক্ত অবস্থান তৈরি করেছেন। গতকাল ১৭ অক্টোবর সপ্তমীতে বিগ বস বাড়ির অন্য সদস্যদের নিয়ে নিজের একটি ভাইরাল পূজার গানের সঙ্গে কোরিওগ্রাফি করেছেন মনামী। প্রচারের পর সেটা বেশ প্রশংসাও পাচ্ছে। ছবিটি বিগ বসের ঘরের দুই প্রতিযোগী তনুশ্রী (বাঁয়ে) ও সোনামনির (ডানে) সঙ্গে তোলা
ছবি: ফেসবুক/মনামী ঘোষ
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‘আইলো উমা বাড়িতে’ শিরোনামের সেই গানের মিউজিক ভিডিওতে মূলত একটি বৃদ্ধাশ্রমের পূজার গল্প তুলে ধরা হয়
ছবি: ফেসবুক/মনামী ঘোষ
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অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী মনামী ঘোষ নিজেই ছিলেন গানটির মূল কারিগর। আর গানটি গেয়েছিলেন অন্তরা নন্দী
ছবি: ফেসবুক/মনামী ঘোষ
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তিন বছরে এই গান শুধু মনামীর ইউটিউব চ্যানেলেই দেখা হয়েছে ৩৭ মিলিয়ন। এ ছাড়া টিকটক, ফেসবুকসহ অনেক ইউটিউব চ্যানেলে গানটি প্রচুর মানুষ দেখেছে
ছবি: ফেসবুক/মনামী ঘোষ
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এবার সেই গানের পুরোনো মিউজিক ভিডিওর একগুচ্ছ ছবি ফেসবুকে তুলে ধরেছেন মনামী। যেখানে নানা লুকে উৎসবের মেজাজে দেখা যায় তাঁকে
ছবি: ফেসবুক/মনামী ঘোষ
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গানে উমা অর্থাৎ দেবি দুর্গাকে মন্দিরে আনার পর শুরুতেই একটি সবুজ–নীল শাড়িতে পূজা করতে দেখা যায় মনামীকে। হাতে রেশমি চুড়ি আর গলায় মাদুলি পরেছিলেন
ছবি: ফেসবুক/মনামী ঘোষ
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পরের লুকটিতে মনামীকে দেখা যায় বাসন্তী রং শাড়িতে। মনামীর ভক্তমাত্রই জানেন, এই রংটি তাঁর কতটা প্রিয়। বিভিন্ন সময়ে তাঁর এই পছন্দের রং নিয়ে কথা বলেছেন। এবার ‘বিগ বস বাংলা’র বাড়িতেও তাঁর পছন্দের রং যে হলুদ, সেটা মনে করিয়ে দিয়েছেন আরেক প্রতিযোগী অভিনেত্রী নন্দিনী
ছবি: ফেসবুক/মনামী ঘোষ
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হলুদ শাড়িতে সাদা চিকন লেইসের সঙ্গে মিশিয়ে খোঁপায় জুঁই ফুলের মালা পরেছিলেন মনামী। এর সঙ্গে বেছে নিয়েছিলেন সোনার গয়না
ছবি: ফেসবুক/মনামী ঘোষ
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মিউজিক ভিডিওর একটি দৃশ্যে মনামীকে দেখা যায় বৃদ্ধদের খাবার পরিবেশন করতে। আর সেখানেও প্রবীণদের সঙ্গে মিষ্টি খাওয়া নিয়ে দুষ্টুমি করেন
ছবি: ফেসবুক/মনামী ঘোষ
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আরেকটি দৃশ্যে গোলাপি–হলুদ শাড়ি পরা মনামীকে দেখা যায় বাড়ির বয়স্ক নারীদের নাচ শেখাতে। সেখানেও তাঁর লুকটি ছিল আরামদায়ক
ছবি: ফেসবুক/মনামী ঘোষ
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গানে দশমীর দিন লাল–সাদা সাজে সঙ্গীদের নিয়ে নাচতে দেখা যায় মনামীকে। সোনালি গয়নার সঙ্গে খোলা চুলে কপালে বড় লাল টিপ পরেছিলেন
ছবি: ফেসবুক/মনামী ঘোষ
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গানটির সুর করা হয়েছিল যেমন উৎসব মাথায় রেখে, ভিডিওটিও ছিল আকর্ষণীয়। নাচ আর গান মিলে দারুণ এক সৃষ্টি এই ‘আইলো উমা বাড়িতে’। আর তিন বছর আগের সেই লুকগুলোই সম্প্রতি পূজা উপলক্ষে ফেসবুক ভাগ করে নিয়েছেন মনামী
ছবি: ফেসবুক/মনামী ঘোষ
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