পূজার মধ্যে কোন স্মৃতি ভাগ করে নিলেন মনামী ঘোষ, দেখুন ১২টি ছবি
তিন বছর আগে দুর্গাপূজা উপলক্ষে নিজের ‘আইলো উমা বাড়িতে’ শিরোনামে একটি মিউজিক ভিডিও প্রকাশ করেছিলেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী মনামী ঘোষ। প্রকাশের পর ভিডিওটি ভাইরাল হয়ে পড়ে। পূজার দিনগুলোয় সেই গান এখনো মণ্ডপ প্লে লিস্টের শুরুর দিকে থাকে। এবার দুর্গাপূজায় কলকাতা ছেড়ে বেশ দূরে আছেন মনামী। ‘বিগ বস বাংলা’র একজন প্রতিযোগী হিসেবে এখন আছেন মুম্বাইয়ে। তবে ফেসবুকে ভক্তদের জন্য শেয়ার করেছেন তিন বছর আগের সেই গানের বেশ কিছু ছবি
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