রিসোর্ট ওয়্যারে পাহাড়ি পুলে উষ্ণতা ছড়ালেন মনামী ঘোষ, দেখুন ৮টি ছবি

রিসোর্ট ওয়্যারে পাহাড়ি পুলে উষ্ণতা ছড়ালেন মনামী ঘোষ, দেখুন ৮টি ছবি
ছোট পর্দায় অভিনয় করে তুমুল জনপ্রিয় হন টালিউডের মনামী ঘোষ। বিশেষ করে ‘বিন্নি ধানের খই’ সিরিয়ালের মোহর চরিত্রটি তাঁকে বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়। সিনেমায় অভিনয় করেও নজর কেড়েছেন। বিশেষ করে ‘পদাতিক’ সিনেমায় মৃণাল সেনের স্ত্রী গীতা সেনের চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসা পেয়েছেন। অভিনয় ছাড়াও মনামী ঘোষ নিজের ফ্যাশন দিয়েও বিশেষভাবে নজর কাড়েন ভক্তদের। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর কনটেন্ট মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ পায়। আজ ৮ আগস্ট ফেসবুকে নতুন কিছু ছবি শেয়ার করেছেন মনামী। চলুন, দেখে নেওয়া যাক
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