পূজামণ্ডপে কাজলকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন রানী

পূজামণ্ডপে কাজলকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন রানী
বছর ঘুরে আবার এল শারদীয় দুর্গোৎসব। ভারতের মুম্বাইয়ের মণ্ডপগুলো হয়ে ওঠে বলিউডের একঝাঁক বাঙালি তারকার মিলনমেলা। সুযোগ বুঝে সেই আড্ডায় অবাঙালি বলিউড তারকারাও যোগ দিতে ভোলেন না। উৎসবের মধ্যমণি হয়ে থাকেন বলিউড তারকা রানী মুখার্জি ও কাজল। মুখার্জিবাড়ির এই দুই তারকাকে এক করেছে এই উৎসব। দুজনই বলিউডের সফল তারকা, তবে বহু বছর এই দুজনের কথা বন্ধ ছিল। কয়েক বছর আগে দুর্গাপূজার উৎসবেই পেছনের সব মান-অভিমান ভুলে গলা মেলান তাঁরা। আর কয়েক বছর ধরে নিয়মিত একসঙ্গে মণ্ডপে দেখা দেন এই দুজন।
