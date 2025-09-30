ফ্যাশন

পূজামণ্ডপে কাজলকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন রানী

বছর ঘুরে আবার এল শারদীয় দুর্গোৎসব। ভারতের মুম্বাইয়ের মণ্ডপগুলো হয়ে ওঠে বলিউডের একঝাঁক বাঙালি তারকার মিলনমেলা। সুযোগ বুঝে সেই আড্ডায় অবাঙালি বলিউড তারকারাও যোগ দিতে ভোলেন না। উৎসবের মধ্যমণি হয়ে থাকেন বলিউড তারকা রানী মুখার্জি ও কাজল। মুখার্জিবাড়ির এই দুই তারকাকে এক করেছে এই উৎসব। দুজনই বলিউডের সফল তারকা, তবে বহু বছর এই দুজনের কথা বন্ধ ছিল। কয়েক বছর আগে দুর্গাপূজার উৎসবেই পেছনের সব মান-অভিমান ভুলে গলা মেলান তাঁরা। আর কয়েক বছর ধরে নিয়মিত একসঙ্গে মণ্ডপে দেখা দেন এই দুজন।

১ / ১৩
ষষ্ঠীতে এভাবেই ঘিয়েরঙা তসরের শাড়িতে দেখা দেন রানী মুখার্জি।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
২ / ১৩
এদিন রানীর সাজ ছিল একেবারেই ছিমছাম।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৩ / ১৩
অনেক দিন পর দেখা। কাজলকে দেখে রানী মুখার্জি জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েন। কেঁদে ফেলেন কাজলও। তবে এই কান্না ছিল খুশির।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৪ / ১৩
রানী মুখার্জির হাতে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ওঠার পর এই প্রথম কাজলের সঙ্গে দেখা। কান্না শেষে হাসিমুখে দুজন পাপারাজ্জির ক্যামেরায় পোজও দেন।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৫ / ১৩
সপ্তমীতে গাঢ় গোলাপিরঙা বেনারসি কাজ করা হাফসিল্কের শাড়িতে দেখা দেন রানী।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৬ / ১৩
কাজলের পরনে ছিল হলুদ-সাদা সিল্ক জর্জেটের শাড়ি। পাড়ে ও আঁচলে ছিল ক্ল্যাসিক চুনি প্রিন্ট। কে বলবে, ৫১ বসন্ত পার করেছেন এই অভিনেত্রী!
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৭ / ১৩
এদিনও একসঙ্গে ছবি তুলেছেন রানী ও কাজল।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৮ / ১৩
কাজল ও রানী কী পরলেন, সেদিকে তাকিয়ে থাকেন ভক্ত থেকে ব্যবসায়ীরা। কেননা তাঁরা কী শাড়ি পরেছেন, তা প্রভাব ফেলে ভারতের শাড়ির বাজারে।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৯ / ১৩
বাদ যাননি জয়া বচ্চনও।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
১০ / ১৩
কাজল, বলিউডের পরিচালক আয়ান মুখার্জি ও কাজলের ছোট বোন তানিশা মুখার্জি।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
১১ / ১৩
কাজল ও চার বছরের ছোট বোন তানিশা মুখার্জি। কাজল বলিউডের সফল তারকা হলেও সেভাবে জায়গা করে নিতে পারেননি তানিশা।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
১২ / ১৩
বছরের বাকি সময় বিপাশা বসুকে সাধারণত পশ্চিমা পোশাকে দেখা গেলেও দুর্গাপূজায় মেতে ওঠেন পুরোদস্তুর বাঙালিয়ানায়। জীবনসঙ্গী করণ সিং গ্রোভার ও একমাত্র কন্যা দেবীকে নিয়ে মণ্ডপ ঘুরতে বের হয়েছেন এই মডেল ও অভিনেত্রী।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
১৩ / ১৩
বলিউডের আরেক বাঙালি কন্যা শোভিতা ধুলিপালা ও নাগা চৈতন্যও বের হয়েছেন দুর্গোৎসব উদ্‌যাপনে। বিয়ের পর এটিই এই জুটির প্রথম দুর্গাপূজা।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
