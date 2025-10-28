যে তিনটি রঙের প্যান্ট ছেলেদের ওয়ার্ডরোবে থাকা উচিত

যে তিনটি রঙের প্যান্ট ছেলেদের ওয়ার্ডরোবে থাকা উচিত
অনেক পুরুষই ওয়ার্ডরোবে খুব বেশি পোশাক রাখতে চান না। আবার দরকারে পছন্দমতো পোশাক না পেয়ে বিরক্তও হন। বেশি চিন্তা না করে এক প্যান্টেই একাধিক স্টাইল সেরে নিতে পারেন আপনিও।
পোশাক কেনাকাটায় ছেলেরা এখনো অনেকটাই উদাস। অনেকেই বোহো সাজে থাকতে ভালোবাসেন। কেনাকাটায় যাঁদের অনাগ্রহ, তাঁরা একটি পোশাক ঘুরিয়ে–ফিরিয়ে স্টাইল বদলে নিতে পারেন। তিনটি সাধারণ রঙের প্যান্ট যদি কোনো ছেলের আলমারিতে থাকে, তাহলে প্রায় সব সমস্যার সমাধান করে ফেলা সম্ভব। কী সেই রংগুলো?
ফ্যাশন কোরিওগ্রাফার গৌতম সাহা বলেন, ‘তিনটি রঙের প্যান্ট বেছে নিতে চাইলে নীল, খাকি ও কালো রং বেছে নেওয়াটা নিরাপদ। তবে এর পাশাপাশি ছাই রংটাকে রাখতে পারলে ভালো হয়। কারও সংগ্রহে এই কয়টা রঙের প্যান্ট থাকলে সেটা যেকোনো পোশাকের সঙ্গে ফ্যাশনেবলভাবে পরা যেতে পারে।’
এখন যেমন বিশ্বজুড়ে লেয়ারিং স্টাইলের চল। নারী-পুরুষ দুই ধরনের পোশাকেই লেয়ারিং ফ্যাশন চলছে। সামনে যেহেতু শীতকাল, তাই লেয়ারিং করলে সেটায় বরং আরাম আর স্টাইল দুই-ই পাওয়া যাবে। কিছুদিন আগেও যেমন ন্যারো প্যান্টের চল ছিল, এখন আবার ঢিলেঢালার চল। সেটা টপ, বটম দুটোতেই। নকশার ফটোশুটেও তাই কালো, নীল আর বাদামি রঙের প্যান্টের সঙ্গে পুরুষদের এই সময়ের পোশাকগুলো দিয়েই স্টাইলিং করা হলো।
স্টাইল ১
নীল রঙের জিনসের প্যান্ট। তার সঙ্গে পাউডার নীল ফুলহাতা শার্ট। জায়গা বুঝে ফুলহাতা অর্ধেক গুটিয়ে নিলেই ক্যাজুয়াল ভাব চলে আসবে। কেউ চাইলে প্যান্টে এর চেয়ে গাঢ় নীলও বেছে নিতে পারেন।
আরেকটি ছবিতে নীল জিনসের প্যান্টের সঙ্গে বেছে নেওয়া হয়েছে সাদা শার্ট। রিমি কটনের সাদা শার্ট যেমন আরামদায়ক, তেমন সবখানে মানানসই।
অন্য লুকটিতে জিনসের প্যান্টের সঙ্গে হাফহাতার কলারযুক্ত সামার টি-শার্ট বেছে নেওয়া হয়েছে। একটাই প্যান্ট, কিন্তু তিনটি ছবিতে হাজির হয়েছে তিন রকম আবেদন নিয়ে।
স্টাইল ২
খাকি রঙের প্যান্টের সঙ্গে অনেক ধরনের পোশাকই পরা যায়। এখানে যেমন ভেতরে সাদা টি-শার্ট দিয়ে স্ট্রাইপ শার্ট পরেছেন মডেল।
পরের ছবিতে খাকি প্যান্টের সঙ্গে কালো শার্ট বেছে নেওয়া হয়েছে। দুই ছবিতে একই প্যান্ট, তারপরও একটি পুরোপুরি ক্যাজুয়াল আরেকটিতে বিজনেস ক্যাজুয়াল লুক।
পোলো টি-শার্ট দিয়েও এমন প্যান্ট বৈকালিক ঘোরাফেরায় আরামসে পরা যাবে। খাকি প্যান্টটি ব্যাগি স্টাইলের হওয়ায় এই সময়ের চলতি ধারাও চলে আসবে সহজে।
স্টাইল ৩
এবার কালো রঙে চোখ ফেরানো যাক। কালোর সঙ্গে সাদার জুড়ি তো হাজার বছরের পরীক্ষিত সত্য। এখানে তাই সাদা স্নিকার দিয়ে লুকটাকে আরও সময়োপযোগী করা হয়েছে।
আরেকটি ছবিতে কালো প্যান্টের সঙ্গে ফুলহাতা সাদা টি-শার্টের ওপর লেয়ারিং করা হয়েছে আরেকটি ফুলহাতা শার্ট দিয়ে। দুটি পোশাকই ফুলহাতার হওয়ায় ওপরেরটি কিছুটা গুটিয়ে রাখা হয়েছে।
অন্য ছবিতে থাকা ওভার সাইজ শার্টটি ইউটিলিটি শার্ট নামেও পরিচিত। এ ধরনের শার্টে সাধারণত বড় আকারের দুটি পকেট থাকে। প্ল্যাকেটের (বোতামের অংশ) অংশটিতে দুই লেয়ারে বোতাম বসানো হয়েছে, যা মিলিটারি অনুপ্রেরণায় তৈরি। কালো ঢিলেঢালা প্যান্টের সঙ্গে এমন শার্ট হেমন্তে বা হালকা শীতে মানানসই।