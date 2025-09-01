মস্কো ফ্যাশন উইকের আরও এক ঝলক দেখুন ছবিতে
রাশিয়ার রাজধানী মস্কোয় ২৮–৩০ আগস্ট হয়ে গেল ব্রিকস+ফ্যাশন সামিট। তারপর শুরু হয়েছে দেশ–বিদেশের ডিজাইনার পোশাক নিয়ে ফ্যাশন শো। গতকাল ৩১ আগস্ট চতুর্থ দিনের আয়োজনে শহরের ভাসমান সেতুর ওপর বিকেলের চমৎকার আলোতে অনুষ্ঠিত হয় ফ্যাশন ব্র্যান্ড লি ল্যাবের পোশাকে মডেলদের ক্যাটওয়াক। লি ল্যাব মূলত নারীদের পোশাকের ব্র্যান্ড, যা ২০২০ সালে প্রতিষ্ঠা করেন মস্কোর ফ্যাশন ডিজাইনার ইভেত্তা মাকারোভা। চতুর্থ দিনের আয়োজন ক্যামেরাবন্দী করেছেন প্রথম আলোর জ্যেষ্ঠ ফটোসাংবাদিক সুমন ইউসুফ
১ / ১১
২ / ১১
৩ / ১১
৪ / ১১
৫ / ১১
৬ / ১১
৭ / ১১
৮ / ১১
৯ / ১১
১০ / ১১
১১ / ১১