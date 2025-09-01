ফ্যাশন

মস্কো ফ্যাশন উইকের আরও এক ঝলক দেখুন ছবিতে

রাশিয়ার রাজধানী মস্কোয় ২৮–৩০ আগস্ট হয়ে গেল ব্রিকস‍+ফ্যাশন সামিট। তারপর শুরু হয়েছে দেশ–বিদেশের ডিজাইনার পোশাক নিয়ে ফ্যাশন শো। গতকাল ৩১ আগস্ট চতুর্থ দিনের আয়োজনে শহরের ভাসমান সেতুর ওপর বিকেলের চমৎকার আলোতে অনুষ্ঠিত হয় ফ্যাশন ব্র্যান্ড লি ল্যাবের পোশাকে মডেলদের ক্যাটওয়াক। লি ল্যাব মূলত নারীদের পোশাকের ব্র্যান্ড, যা ২০২০ সালে প্রতিষ্ঠা করেন মস্কোর ফ্যাশন ডিজাইনার ইভেত্তা মাকারোভা। চতুর্থ দিনের আয়োজন ক্যামেরাবন্দী করেছেন প্রথম আলোর জ্যেষ্ঠ ফটোসাংবাদিক সুমন ইউসুফ

১ / ১১
মস্কো ফ্যাশন উইকে শহরের ভাসমান সেতুর ওপর লি ল্যাবের পোশাকে ক্যাটওয়াক করছেন মডেলরা।
ছবি: সুমন ইউসুফ
২ / ১১
লি ল্যাবের এসব পোশাকের ডিজাইন করা হয়েছে মূলত সন্ধ্যায় পরার কথা ভেবে।
ছবি: সুমন ইউসুফ
৩ / ১১
ডিজাইনাররা পোশাকগুলোতে ফ্যাশন ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন।
ছবি: সুমন ইউসুফ
৪ / ১১
লি ল্যাবের পোশাক কেবল দেখতেই আলাদা নয়, বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকেও আকর্ষণীয়।
ছবি: সুমন ইউসুফ
৫ / ১১
ব্র্যান্ডটি বিশ্বাস করে, পোশাক কেবল প্রদর্শনের জন্য নয়; বরং নিজেকে আবিষ্কার করার আত্মবিশ্বাসও দেয়।
ছবি: সুমন ইউসুফ
৬ / ১১
কালো রংটি লি ল্যাবের পোশাকের রঙের মূল উপাদান।
ছবি: সুমন ইউসুফ
৭ / ১১
ব্র্যান্ডটি রাশিয়া থেকে ধীরে ধীরে বিশ্ববাসীর সামনে উঠে আসছে।
ছবি: সুমন ইউসুফ
৮ / ১১
ডিজাইনের পাশাপাশি কাপড়ের গুণমানের ব্যাপারেও লি ল্যাব মনোযোগী।
ছবি: সুমন ইউসুফ
৯ / ১১
এসব পোশাকে টেক্সচারও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
ছবি: সুমন ইউসুফ
১০ / ১১
ডিজাইনার ইভেত্তা মাকারোভা বিশ্বাস করেন, নারীর নীরবতাও আদতে না–বলা কথার একটি রূপ, যা তিনি তাঁর পোশাকের ডিজাইনে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন।
ছবি: সুমন ইউসুফ
১১ / ১১
লি ল্যাবের পোশাক রুশ তরুণীদের কাছে বেশ জনপ্রিয়।
ছবি: সুমন ইউসুফ
