সিলিং ফ্যানে আঠা ছুড়ে মেরেছিলেন সারা, তারপর? দেখুন ১৫টি ছবি
বলিউডে তাঁর পরিচয় শুধু ‘স্টার কিড’ হিসেবে নয়। বেশ কয়েক বছর ধরে সারা আলী খান পতৌদি নিজেই রুপালি পর্দার নায়িকা হিসেবে পরিচয় তৈরি করেছেন। এর বাইরেও তিনি নানান সময়ে আলোচনায় এসেছেন ওজন কমানোর কারণে, অকপট স্বীকারোক্তি বা মজার শায়েরি শুনিয়ে। আজ ১২ আগস্ট তাঁর জন্মদিন। জন্মদিনে সারার বেড়ে ওঠা, প্রেমসহ নানান বিষয়ে জানাচ্ছেন হুমায়রা মেহজাবিন
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