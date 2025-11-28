মিস ইন্টারন্যাশনাল ২০২৫-এ 'বেস্ট ইন ইভনিং গাউন' খেতাব জিতলেন বাংলাদেশের জেসিয়া

মিস ইন্টারন্যাশনাল ২০২৫-এ 'বেস্ট ইন ইভনিং গাউন' খেতাব জিতলেন বাংলাদেশের জেসিয়া
মিস ইন্টারন্যাশনাল ২০২৫-এর গ্র্যান্ড ফাইনালের সন্ধ্যায় 'বেস্ট ইন ইভনিং গাউন' খেতাব জিতেছেন বাংলাদেশের জেসিয়া ইসলাম। প্রতিযোগিতায় সেরা ২০-এ জায়গা করে নিতে পারেননি এই মডেল, তবে ক্যারিয়ারের মাত্র কয়েক বছরের মাথায় প্রথম সারির আন্তর্জাতিক বিউটি প্যাজেন্টে এই বিশেষ খেতাব তাঁর বড় অর্জন।
গালা রাউন্ডে জেসিয়ার পরনের কালো ইভনিং গাউনটি বানিয়েছেন সানায়া কতুরের সত্ত্বাধিকারী সানায়া চৌধুরী। তিনি মিস ইন্টারন্যাশনালের জন্য জেসিয়া ইসলামকে মোট ৭টি পোশাক দিয়েছেন।
সানায়া জানান, প্রায় এক মাস ধরে তৈরি করা হয়েছে জেসিয়ার ইভনিং গাউনটি। জেসিয়া মিস ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই এই গাউন নিয়ে কাজ করছেন তাঁরা।
স্টেটমেন্ট পিসটি শরীরের রেখা অনুসরণ করে তৈরি। স্লিম শিথ সিলুয়েটের ওপর বোনা হয়েছে কালো রুপালি গ্রিড টেক্সচার। সেখানে প্রতিটি ডায়মন্ড ফ্রেম হাতের সুক্ষ্ম কারুকাজে জ্বলজ্বল করে ওঠে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পোশাকটির সবচেয়ে নাটকীয় বৈশিষ্ট্য— ত্রিমাত্রিক স্কাল্পচারড শোল্ডার উইং। এটি বক্ষরেখা থেকে কাঁধ ঘিরে ঢেউয়ের মতো উঠে গিয়ে পোশাকটিকে দিয়েছে ফিউচারিস্টিক বা ভবিষ্যতধর্মী এক স্থাপত্যিক সৌন্দর্য।
মাইক্রো-প্লিটেড অরগানজায় নির্মিত আলো-ছায়ার খেলা তৈরি করে লুকটিকে নিয়ে গেছে এক অন্য উচ্চতায়, যেখানে ফ্যাশন হয়ে ওঠে শিল্প আর অভিব্যক্তির ভাষা।
থাই হাই স্লিট, মিনিমাল স্ট্রাকচারিং ও হ্যান্ডক্রাফটেড এমবলিশমেন্ট ড্রেসটির সৌন্দর্যকে করে তুলেছে একইসঙ্গে দৃঢ়, মোহনীয়, ফিউচারিস্টিক আর আধুনিক।
পোশাকটির মূল অংশ কালো মেশ বেসের ওপর সিলভার সিকুইন গ্রিড প্যাটার্নে করা। প্রতিটি ডায়মন্ড ফ্রেমে আছে ছোট ক্রিস্টাল ও সিকুইন এমবলিশমেন্ট। এর ফলে এতে ক্রিস্টাল এনক্রাস্টেড টুইড এফেক্ট, যা আলোতে নাটকীয়ভাবে ঝিলমিল করে।
সানায়া বললেন, 'গাউনটির ফেব্রিকটাই খুব সুন্দর। ওয়্যারের (তার দিয়ে) কাজ করা হয়েছে। খুব সুন্দর করে শেপটা ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত গেছে। জেসিয়া ক্রমাগত ওজন কমিয়েছে। আমরাও সেইসঙ্গে ফিটিংয়ের কাজ করেছি। কোথাও আধা ইঞ্চিও বেশি কাপড় নেই। ও যেদিন ফ্লাই করবে, সেদিনও ফিটিংয়ের কাজ করা হয়েছে। কারণ, ও অনেক ওজন কমিয়েছে।'
বাংলাদেশের এই লাক্সারি ফ্যাশন ডিজাইনার আরও জানান, স্কাল্পচারাল শোল্ডারের উইং স্ট্রাকচারটি তৈরি মাইক্রো-প্লিটেড ব্ল্যাক অরগানজা বা স্টিফ টিউল দিয়ে। এর ভেতরে রয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রেড বোনিং, হিট-শেপড কার্ভ সাপোর্ট। ওয়্যারে তৈরি উইংটি ডান দিকের বুক থেকে শুরু হয়ে পেছনে ঢেউয়ের মতো ঘুরে নেমে গেছে।
সানায়া যখন গাউনটি নিয়ে কাজ করছিলেন, তখন ভাবেননি যে এত বড় একটা আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ এই পুরস্কার আসবে বাংলাদেশে। কীভাবে জানলেন এই সুখবর? বললেন, 'গতকাল থেকে আমার জ্বর। তাই ফাইনাল দেখতে পারিনি। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম থেকে উঠে দেখি, জেসিয়ার মেসেজ। এভাবেই প্রথম জানলাম। তারপর অনেকেই অভিনন্দন জানাচ্ছেন।'
'বেস্ট ইন ইভনিং গাউন' পুরস্কারটি দেওয়া হয় মূলত গাউনের ফেব্রিকের অভিনবত্ব, নকশার সৌন্দর্য, ফিটিংস আর প্রতিযোগী কত স্বাচ্ছন্দ্যে তা 'ক্যারি' করছেন, এসবের ওপর। জেসিয়া ও সানায়ার এই সম্মিলিত অর্জন নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক বিউটি প্যাজেন্ট প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের একটি অনন্য অর্জন হয়ে থাকবে।
এর আগে মিস ইউনিভার্স এর চূড়ান্ত পর্বে বাংলাদেশের তানজিয়া জামান মিথিলার ইভনিং গাউনও সানায়া চৌধুরীর করা।