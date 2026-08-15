বিশ্বসুন্দরীর মঞ্চে সামানজারকে প্রথম সপ্তাহে যত পোশাকে দেখা গেল
সুন্দরী প্রতিযোগিতা ‘মিস ওয়ার্ল্ড’ এ বছর ৭৫তম বার্ষিকী পালন করছে। তবে অফিশিয়ালি এবার তাদের ৭৩তম আয়োজন অনুষ্ঠিত হচ্ছে (করোনার কারণে ২০২০ ও ২০২১ সালে নিয়মিত আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়নি)। বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে ৮ আগস্ট ভিয়েতনামে গেছেন মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ ২০২৬ বিজয়ী সামানজার সাঈদ। এবারের আয়োজনটি হচ্ছে ভিয়েতনামের হালং বেতে। গত এক সপ্তাহে বাংলাদেশের প্রতিযোগী সামানজার সাঈদ কী কী পোশাক পরলেন, তারই এক ঝলক দেখুন এখানে
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