কেমন হলো আর্কার শীত আয়োজন

কেমন হলো আর্কার শীত আয়োজন
৫ থেকে ৭ ডিসেম্বর তেজগাঁওয়ের আলোকি কনভেনশন সেন্টারে হয়ে গেল আর্কা ফ্যাশন উইকের শীতকালীন আয়োজন। এবারের থিম ছিল জামদানি। তাই জামদানির মোটিফে সেজেছিল আলোকি।
আয়োজনের প্রথম দিনের থিম ছিল আধুনিক; দ্বিতীয় দিনের ঐতিহ্যবাহী; আর তৃতীয় দিনের টেকসই।
প্রথম দিনের ফ্যাশন শোতে অংশ নিয়েছে সিজ, কাঁঠাল, দানিয়া, রানাউ, রয়েল বাংলা কতুর, গ্রীষ্মসহ আরও কয়েকটি ব্র্যান্ড। এদিনের শোতে ছিল সিল্ক, ক্রেপ জর্জেট, ভেলভেট কাপড়ের নানা ধরনের পশ্চিমা পোশাক। পাশাপাশি পশ্চিমা পোশাকগুলোতে দেখা গেছে কাঁথাস্টিচ ও প্যাচওয়ার্কের কাজ।
২০ জন নবাগত ডিজাইনারের নকশা করা পোশাক দিয়ে শুরু হয় দ্বিতীয় দিনের ফ্যাশন শো। তাঁদের ১০ জন জামদানি দিয়ে তৈরি করেছেন শার্ট, টপ, প্যান্ট, স্কার্ট, গাউনসহ নানা ধরনের পোশাক। অন্য ১০ জন ফেলে দেওয়া পোশাক, বেঁচে যাওয়া কাপড় আর অব্যবহৃত পোশাক দিয়ে বানিয়েছেন জ্যাকেট, ব্যাগি প্যান্ট, স্কার্ট ও কোট। এদিন আরও পোশাক প্রদর্শন করে তান, ইন্টেব্লু, গুযেলসহ বেশ কয়েকটি ফ্যাশন ব্র্যান্ড।
তৃতীয় দিনের ফ্যাশন শোতে অংশ নেয় আর এ বাই রাব্বী, নাশারা, ডেনিম শেনিম, ক্যানভাস, যুহরা, অরণ্যসহ বেশ কিছু ব্র্যান্ড। মেয়েদের গাউন, কাফতান, স্কার্ট, টপ, শাড়ি, ছেলেদের জ্যাকেট, ফতুয়া, হুডি ও প্যান্ট দেখানো হয় রানওয়েতে।
মার্কেটপ্লেসে অংশ নিয়েছিল বিভিন্ন ধরনের ব্র্যান্ড ও উদ্যোক্তা। আয়োজনের প্রতিদিনই ছিল কনসার্ট। এ ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ের ওপর হয়েছে মাস্টারক্লাস।