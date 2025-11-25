ফ্যাশন

কালো রঙের পোশাকে সাজতে পারেন যেভাবে

সব বয়সের সঙ্গেই কালো পোশাক যায়। কালো পোশাকের সবচেয়ে বড় শক্তি বহুমুখিতা। অন্য কোনো রং থাকুক বা না থাকুক, কালো রঙের পোশাক ওয়ার্ডরোবে থাকা চাই–ই চাই। আর শীতে কালো রঙের কদরই আলাদা।

রয়া মুনতাসীর
পোশাকে কালো রংকে মনে করা হয় হাই ফ্যাশন আর চিরায়ত স্টাইলের প্রতীকমডেল হয়েছেন টুপুর ও টাপুর। পোশাক: ব্লুচিজ ও ওয়্যারহাউস, গয়না: ক্যানভাস, সাজ: অরা বিউটি লাউঞ্জ। ছবি: কবির হোসেন

১৯২৬ সালে ফ্যাশন ম্যাগাজিন ভোগ–এর একটি ফিচারে ‘লিটল ব্ল্যাক ড্রেস’ বা এলবিডি নামের একটি পোশাক তুলে ধরেন ডিজাইনার কোকো শ্যানেল। হাঁটু পর্যন্ত, সাদাসিধে কালো পোশাকটি ছিল সরল কাটের। পোশাকের ওপর ছিল সাজানো কয়েকটি তির্যক রেখা। সঙ্গে ছিল কোকো শ্যানেলের সিগনেচার অলংকার মুক্তার মালা। প্রথম নজরেই সেটি আলোচনার জন্ম দেয় আর অচিরেই হয়ে ওঠে যুগান্তকারী এক পোশাক।

পোশাকে কালো রং মনোযোগ কাড়ে আবার একধরনের দৃঢ়তা, আধিপত্য ও কর্তৃত্বের অনুভূতিও তৈরি করে
পোশাক: ব্লুচিজ

সে সময় কালো রং সাধারণত শোকের প্রতীক হিসেবেই ব্যবহার করা হতো। পাশাপাশি আগে সবখানেই দিনের পোশাক হিসেবে কালো রং খুব একটা পরা হতো না। ঠিক এই জায়গাতেই বড় একটা বার্তা দেয় এলবিডি—নিয়ম ভেঙে কালোকে করে তোলে ফ্যাশনের অংশ। এলবিডিকে তখন বলা হয়েছিল শ্যানেল’স ফোর্ড। এই মোটর কোম্পানির মডেল টি-ফোর্ড গাড়ির মতো ছোট্ট কালো পোশাকটিও ছিল সাদাসিধে কিন্তু মার্জিত এবং সব শ্রেণির নারীদের জন্য সহজলভ্য।

শার্টে স্টাইলিশ
পোশাক: ক্লাবহাউস

সবার ওপরে এটি ছিল সাশ্রয়ী, ব্যবহারিক। সাধারণ কি জমকালো—সবভাবেই পরা যেত। ধীরে ধীরে এ ধরনের খাটো কালো পোশাকের পাশাপাশি অন্য কাটের কালো রঙের পোশাক, টপস–প্যান্ট—সবই দিনের বেলায়ও পরা শুরু হয় বেশ স্টাইলিশভাবে।

শীতে কালো রঙের পোশাকের জমকালো ব্যবহার দেখা যায়
পোশাক: ব্লুচিজ ও ওয়্যারহাউস, গয়না: ক্যানভাস
আরও পড়ুন

সাফা কবির ভিন্ন ভিন্ন সাজে, দেখুন ১২টি ছবি

আমাদের এখানে কালো রং তো আগে থেকেই জমকালো পোশাক। রাতের জন্যই মূলত ভাবা হতো। কিন্তু জেন–জি আর আলফারা এখন যেকোনো সময়ের রং হিসেবেই পরছে। সামনে শীত। কালো রঙের পোশাকের জমকালো ব্যবহার দেখা যাবে এ সময়—দাওয়াতে, আড্ডায়, কর্মক্ষেত্রে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, এমনকি আলফাদের জন্মদিনের অনুষ্ঠানেও।

রাতের দাওয়াতে মানিয়ে যাবে এ ধরনের স্টাইলিশ কালো রঙের শাড়ি
পোশাক: বাটারফ্লাই বাই সাগুফতা

সব বয়সের সঙ্গেই কালো পোশাক যায়। কালো পোশাকের সবচেয়ে বড় শক্তি বহুমুখিতা। একটু হিল এবং স্টেটমেন্ট জুয়েলারি যোগ করলেই পোশাকটি হয়ে ওঠে আনুষ্ঠানিক।

ডেনিম জ্যাকেটের সঙ্গে পরলে পাবেন ক্যাজুয়াল লুক
পোশাক: ওয়ারহাউস

আবার স্যান্ডেল আর ডেনিম জ্যাকেটের সঙ্গে পরলে পাবেন ক্যাজুয়াল লুক। অন্য কোনো রং থাকুক বা না থাকুক এই রঙের পোশাক ওয়ার্ডরোবে থাকা চাই–ই চাই। কালো পোশাকের আরেকটি বিশেষত্ব—এটি প্রায় সব ধরনের শারীরিক গঠনেই মানানসই।

আরও পড়ুন

‘নয়া দামান’–খ্যাত সংগীতশিল্পী মুজার ফ্যাশন, স্টাইল ও অজানা সব তথ্য

সাধারণ কি জমকালো—সবভাবেই পরা যায় কালো রঙের পোশাক
পোশাক: খুঁত

কালো পোশাকের সঙ্গে মানিয়ে যায় প্রায় সব ধরনের অনুষঙ্গ। বোল্ড নেকলেস বা রঙিন স্কার্ফ দিয়ে লুকে যোগ করতে পারেন নিজস্বতা, আবার চাইলে খুব সাধারণ জুয়েলারি পরার মাধ্যমে নিয়ে আসতে পারেন মিনিমাল স্টাইল। তার ওপর কালো একটি নিরপেক্ষ রং হওয়ায় বহু অনুষ্ঠানে একই পোশাক পরলেও সেটি নজর কাড়ে।

আরও পড়ুন

কোন ধরনের শার্টে তরুণদের স্টাইল ও আরাম দুটিই হবে

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ফ্যাশন থেকে আরও পড়ুন