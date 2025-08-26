কোন ধরনের শার্টে তরুণদের স্টাইল ও আরাম দুটিই হবে
শার্ট অনায়াসেই বিভিন্ন জায়গা এবং অনুষ্ঠানে মানিয়ে যায়। আনা যায় আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উভয় লুক। ভাদ্র মাসের গরমেও ক্ল্যাসিক এই পোশাকে সহজেই করা যায় স্টাইল।
আরামদায়ক ও বহুমুখী ব্যবহার উপযোগী হওয়ার কারণে মেয়েদের মধ্যে শার্ট পরা বাড়ছে। একই শার্ট নানাভাবে, নানা স্টাইলে পরা যায়। অনায়াসেই বিভিন্ন জায়গা এবং অনুষ্ঠানে মানিয়ে যায়। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় লুকই আনা যায়। প্রতিদিন না পরলেও সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন তো পরাই যায়।
আরেকটি বিষয়, ভাদ্র মাসের এই গরমেও ক্ল্যাসিক এই পোশাকে সহজেই করা যায় স্টাইল। ফ্যাশনের দিক থেকে বোতামযুক্ত শার্টের বিরুদ্ধে অন্য পোশাকের দাঁড়ানোটা কঠিন। ওভারসাইজ বা অতিরিক্ত বড় আকারের শার্টগুলো এখন নজর কাড়ছে বেশ। ঢিলেঢালা হওয়াটাই পোশাকটির জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। কাফতান কাটের শার্টগুলোও এগিয়ে আছে দৌড়ে। শার্টের ওপর করা নকশাতেও ভিন্নতা চোখে পড়ছে। পুরো শার্ট টাক ইন করে, আংশিক টাক ইন, কোমরের কাছে হালকা বাঁধা বা নট করাটাও এখন ফ্যাশনের অংশ।
ওভারসাইজড কাফতান স্টাইলের শার্টগুলো ডিজাইন করা হয়েছে সবার উপযোগী করে। যেকোনো শারীরিক গঠন ও বয়সের জন্য মানানসই। ওয়্যার হাউস ব্র্যান্ডের এই কাফতান শার্ট দুটি সিনথেটিক কাপড়ের হওয়ায় ইস্তিরি করার ঝামেলা নেই, বিশেষ যত্নেরও প্রয়োজন হয় না। জ্যামিতিক নকশা আর তারাভরা আকাশ থেকে এসেছে ডিজাইনের প্রেরণা। ডিজিটাল প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে গ্রহ, সূর্য আর মহাজাগতিক জগতের ধারণা।
যাত্রা মেলার গামছা প্রিন্টের নকশা করা শার্ট, সঙ্গে ঢিলেঢালা কাটের থ্রি কোয়ার্টার প্যান্টে আরাম পাওয়া যাবে সারা দিন।
হাতে বোনা সুতি কাপড়ে করা হয়েছে সুতার নকশা। এ এফ ব্র্যান্ডের এই শার্ট গরমের জন্য আদর্শ। স্টাইলিশভাবে তুলে ধরেছে নিজেকে ভালোবাসার বার্তা। পরা হয়েছে সামনে ফাড়া স্কার্টের সঙ্গে।
লাইলাক রঙের শার্টটি সামনে নট বেঁধে পরা হয়েছে। এই শার্ট অনানুষ্ঠানিক আয়োজনে মানাবে। আবার নট ছেড়ে আনুষ্ঠানিক জায়গায়ও পরা যাবে।
জুম কাপড়ে এ-লাইন প্যাটার্নের শার্টটি তৈরি করেছে। সামনে ফ্লোরাল প্রিন্টের নকশা। বিশপ স্লিভে দেওয়া হয়েছে মোটা কাফের নকশা।
লারিভের সাটিন-স্মুদ জর্জেট শার্টে জ্যামিতিক ছাঁটে তুলে ধরা হয়েছে উজ্জ্বল স্ট্রাইপ। শার্টটিতে রাখা হয়েছে গোটানো কাফ, ক্ল্যাসিক কলার আর হাই-লো হেমলাইনের প্যাটার্ন।
শার্টটিতে গরম ও আর্দ্র অঞ্চলের আরামকে আধুনিক স্টাইলে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছে হল্লা ব্র্যান্ড। নরম, বাতাস চলাচলের উপযোগী সুতা দিয়ে তৈরি হয়েছে এই ক্ল্যাসিক স্ট্রাইপ শার্ট। ফতুয়া স্টাইলে বানানো শার্টগুলো এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে দৈনন্দিন ব্যবহারে আরাম পাওয়া যায় এবং স্টাইলিশও লাগে।
কালো শার্টটিতে নজর কাড়ে সাদা সুতার কাজ। শার্টটির সামনে নয়; বরং পেছনের নকশাটাই মূল আকর্ষণ তৈরি করেছে।