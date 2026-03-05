বিয়ে করলেন অর্জুন টেন্ডুলকার, লাল পোশাকে নজর কাড়লেন নবদম্পতি

বিয়ে করলেন অর্জুন টেন্ডুলকার, লাল পোশাকে নজর কাড়লেন নবদম্পতি
ভারতীয় ক্রিকেট কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকারপুত্র অর্জুন টেন্ডুলকার বিয়ে করলেন তাঁর দীর্ঘদিনের প্রেমিকা সানিয়া চন্দককে। আজ ৫ মার্চ ভারতের মুম্বাইয়ে আয়োজিত হয় তাঁদের জমকালো বিবাহোত্তর সংবর্ধনা। ক্রিকেট ও বলিউড জগতের তারকাদের উপস্থিতিতে পুরো আয়োজন হয়ে ওঠে তারকাখচিত।
অতিথিদের অভ্যর্থনা জানানোর পর নবদম্পতি একসঙ্গে বাইরে এসে আলোকচিত্রীদের সামনে পোজ দেন। হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকা অর্জুন ও সানিয়ার সেই মুহূর্তের ছবি দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।
লাল পোশাকে নজরকাড়া নবদম্পতি
অর্জুন ও সানিয়া বেছে নিয়েছেন ঐতিহ্যবাহী লাল রং। অর্জুন পরেছিলেন লাল রঙের ভারী কারুকাজ করা জ্যাকেট, সঙ্গে লাল কুর্তা ও আইভরি প্যান্ট।
অন্যদিকে পেশায় প্রাণিচিকিৎসক সানিয়া চন্দক পরেছিলেন লাল ও গোলাপি রঙের শাড়ি–গাউন। ভিন্ন রঙের ব্লাউজের কারণে পোশাকে আধুনিকতার ছোঁয়া এসেছে। সঙ্গে ছিল পান্না ও হীরার নেকলেস, মিলিয়ে পরেছিলেন কানের দুল ও মাথার অলংকার।
পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ছবি
পরে নবদম্পতির সঙ্গে যোগ দেন পরিবারের সদস্যরা। ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠানে শচীন টেন্ডুলকার পরেছিলেন কারুকাজ করা আইভরি রঙের ইন্দো–ওয়েস্টার্ন পোশাক। অর্জুনের মা অঞ্জলি টেন্ডুলকার এসেছিলেন গাঢ় গোলাপি ডিজাইনার শাড়িতে, সঙ্গে ছিল হীরা ও পান্নার গয়না।
টেন্ডুলকার পরিবারের আরেক সদস্য, অর্জুনের বোন সারা টেন্ডুলকারও নজর কাড়েন তাঁর সাদামাটা কিন্তু আকর্ষণীয় সাজে। তিনিও পরেছিলেন গোলাপি শাড়ি।
তারকাখচিত আয়োজন
বিয়ের সংবর্ধনায় উপস্থিত ছিলেন বলিউড ও ক্রিকেটের বহু পরিচিত মুখ। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শাহরুখ খান, গৌরী খান ও তাঁদের মেয়ে সুহানা খান। এসেছিলেন আমির খান, ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন, অভিষেক বচ্চন ও অমিতাভ বচ্চন।
ক্রিকেট জগৎ থেকেও উপস্থিত ছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি, হরভজন সিং ও রাহুল দ্রাবিড়সহ অনেকে।
সূত্র: পিংকভিলা