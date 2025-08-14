সারা টেন্ডুলকারই কি ভাই অর্জুনের বিয়ের ঘটক? বিস্তারিত জানুন ছবিতে ছবিতে

সারা টেন্ডুলকারই কি ভাই অর্জুনের বিয়ের ঘটক? বিস্তারিত জানুন ছবিতে ছবিতে
পছন্দের পাত্রীর সঙ্গে ১৩ আগস্ট বাগ্দান সারলেন বিশ্বখ্যাত ভারতীয় ক্রিকেটার শচীন টেন্ডুলকারের পুত্র অর্জুন টেন্ডুলকারছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
বাবার পথ ধরে অর্জুন ক্রিকেটকেই পেশা হিসেবে বেছে নিলেও এখনো সীমাবদ্ধ আছেন ঘরোয়া টুর্নামেন্টে। ছবিতে বাবার সঙ্গে সারা ও অর্জুন টেন্ডুলকারছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
আইপিএলে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের হয়ে খেলা অর্জুন টেন্ডুলকারের বাগ্দত্তার নাম সানিয়া চন্দকছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
সানিয়া চন্দকের বাবা মুম্বাইভিত্তিক বিখ্যাত ব্যবসায়ী গৌরব ঘাই (ডানে), আর তাঁর দাদা বিখ্যাত ব্যবসায়ী রবি ঘাই (বাঁয়ে)। মুম্বাইয়ে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ও ব্রুকলিন ক্রিমারি আইসক্রিম কোম্পানির স্বত্বাধিকারী সানিয়া চন্দকের দাদা রবি ঘাই।ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
সানিয়াও ব্যবসায়ী। মুম্বাইয়ে ‘মিস্টার পওজ পেট স্পা অ্যান্ড স্টোর’–এর পরিচালক ও ব্যবসায়িক অংশীদারছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে