৮ বছর আগে যেমন ছিল সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্র, দেখুন ২০টি ছবি
সিলেটের ভোলাগঞ্জের সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্রের মূল আকর্ষণই ছিল ছোট–বড়–মাঝারি পাথর। অজস্র পাথরের মধ্য দিয়ে পাহাড় থেকে নেমে আসা স্বচ্ছ জলধারা বয়ে যাওয়ার দৃশ্য ছিল অনবদ্য। চার মাস ধরে লুট করা হয়েছে সেই পাথর। ফলে সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্রে এখন পাথরশূন্য প্রায়। দীর্ঘদিন ধরে এই পর্যটনকেন্দ্রের ছবি তুলেছেন প্রথম আলোর আলোকচিত্রী আনিস মাহমুদ। এখানে দেখুন ২০১৭ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে তাঁর তোলা ২০টি ছবি, যখন সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্র ছিল চোখজুড়ানো সুন্দর।
