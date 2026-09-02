মিস ওয়ার্ল্ডের যে ক্যাটাগরিতে বিজয়ী হয়ে সামানজার সাঈদ আশার আলো জ্বালিয়েছেন

মিস ওয়ার্ল্ডের যে ক্যাটাগরিতে বিজয়ী হয়ে সামানজার সাঈদ আশার আলো জ্বালিয়েছেন
৭৫ বছরের পুরোনো মিস ওয়ার্ল্ডে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন সামানজার সাঈদ। ১১১টি দেশের প্রতিযোগী অংশ নিয়েছেন ভিয়েতনামে অনুষ্ঠিত এবারের আসরে। প্রায় এক মাসের এই যাত্রা শেষ হবে ৫ সেপ্টেম্বর। সেদিন জানা যাবে কে জিতছেন এবারের মুকুট। তার আগে বাংলাদেশের সুন্দরী সামানজার সাঈদ একটি ইভেন্টে জয়ী হয়ে আশার আলো জ্বালিয়েছেন। দেখে নেওয়া যাক আন্তর্জাতিক আসরে সামানজারের সেই যাত্রা।
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