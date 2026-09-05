ফ্যাশন

কে হলেন মিস ওয়ার্ল্ড ২০২৬

হাসান ইমাম
মিস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ খেতাব জিতলেন ডমিনিকান রিপাবলিকের জোহেইরি মোলা দোমিঙ্গেসছবি: ভিডিও থেকে

ভিয়েতনামের নিয়া ট্রাং শহরে শেষ হলো মিস ওয়ার্ল্ড ২০২৬–এর ফাইনাল। যেখানে ১১১টি দেশের মধ্যে সেরা হিসেবে মুকুট জেতেন ডমিনিকান রিপাবলিকের প্রতিযোগী জোহেইরি মোলা দোমিঙ্গেস।

দ্বিতীয় হয়েছেন মিস স্পেন
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

প্রথম রানার আপ হয়েছেন মিস স্পেন এবং দ্বিতীয় রানার আপ হয়েছেন মিস মালয়েশিয়া।

ফাইনালের শুরুতেই ১১১টি দেশের প্রতিযোগীরা মঞ্চে আসেন। এরপর ঘোষণা করা হয় সেরা ৪০ জনের নাম। এরপর সেরা ২০, সেরা ১২ ও সেরা ৬ জনের নাম ঘোষণা করা হয়।

মিস মালয়েশিয়া হয়েছেন তৃতীয়
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

সেরা ৬ প্রতিযোগীকে নিয়ে চলে একাধিক পর্ব। শেষে বিচারকেরা তাঁদের নানা রকম প্রশ্ন করেন। আর এরপর ঘোষণা করা হয় বিজয়ীর নাম।

(বিস্তারিত আসছে...)

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ফ্যাশন থেকে আরও পড়ুন