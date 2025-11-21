মিস ইউনিভার্সে বাংলাদেশসহ সেরা ৩০ কারা হলো, মিথিলা কি ইতিহাস লিখতে চলেছেন
মিথিলার হাত ধরে মিস ইউনিভার্স ২০২৫–এ সেরার মঞ্চে বাংলাদেশ। ১৩০টি দেশের মধ্য থেকে সেরা ৩০ ঘোষণা করা হয়েছে ২১ নভেম্বর বাংলাদেশ সময় সকাল পৌনে সাতটায়। কোন কোন দেশ গেল সেরা ৩০–এ, দেখে নিন।
বাংলাদেশ
ভারত
গুয়েদালোপে
চীন
থাইল্যান্ড
ডমিনিকান রিপাবলিক
ব্রাজিল
রুয়ান্ডা
আইভরিকোস্ট
কলম্বিয়া
নেদারল্যান্ডস
কিউবা
জাপান
পুয়ের্তো রিকো
যুক্তরাষ্ট্র
মেক্সিকো
ফিলিপাইন
জিম্বাবুয়ে
কোস্টারিকা
মাল্টা
চিলি
কানাডা
লাটিনা
ক্রোয়েশিয়া
ভেনেজুয়েলা
গুয়েতেমালা
ফিলিস্তিন
নিকারাগুয়া
ফ্রান্স
প্যারাগুয়ে
এই সেরা ৩০ প্রতিযোগীকে নিয়ে শুরু হয়েছে পরের রাউন্ড। মিথিলার হাত ধরে বাংলাদেশ প্রথমবার কোনো বড় সুন্দরী প্রতিযোগিতায় জেতার স্বপ্ন দেখছে। বাংলাদেশ কত দূর যেতে পারে, সেটা জানতে এখন মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা।