ফ্যাশন

মিস ইউনিভার্স ২০২৫: ফাইনালে ৩০ থেকে সেরা ১২–তে আসার পথেই ছিটকে পড়ল বাংলাদেশ, ভারত। কারা হলেন সেরা পাঁচ

২১ নভেম্বর ভোর থেকে থাইল্যান্ডের ব্যাংকক শহরে শুরু হয়েছে ৭৪তম মিস ইউনিভার্সের ফাইনাল পর্ব। সেখানে আজ শুক্রবার সকালে প্রথমেই বিশ্বের ১৩০টি দেশের সুন্দরীদের ভেতর থেকে ঘোষণা করা হয় সেরা ৩০ জনের নাম। সেই তালিকায় বাংলাদেশের নাম উঠে আসে মডেল ও অভিনেত্রী তানজিয়া জামান মিথিলার হাত ধরে। তবে পরের রাউন্ড, অর্থাৎ সেরা ১২ জনের তালিকায় আসতে পারেননি মিথিলা। সেরা ত্রিশেই থেমে গেছে তাঁর যাত্রা। শক্ত প্রতিযোগী হিসেবে শুরু থেকেই ভারতের নামডাক থাকলেও সেরা ১২–তে জায়গা মেলেনি মিস ইউনিভার্স ইন্ডিয়া মনিকা বিশ্বকর্মার। কোন কোন দেশ গেল সেরা ১২–তে, দেখে নিন।

জীবনযাপন ডেস্ক
মিস ইউনিভার্স ২০২৫, সেরা ১২ কারা হলেনছবি: ফেসবুক থেকে

মিস ইউনিভার্স ২০২৫ সেরা ১২

মিস ইউনিভার্স ফিলিপাইন আছেন সেরা ১২ জনের মধ্যে
ছবি: ফেসবুক থেকে

  • চিলি

  • কলম্বিয়া

  • কিউবা

  • গুয়েদালোপে

  • মেক্সিকো

  • পুয়ের্তো রিকো

  • ভেনেজুয়েলা

  • চীন

  • ফিলিপাইন

  • থাইল্যান্ড

  • মাল্টা

  • আইভরিকোস্ট

সেরা পাঁচ কারা হলেন

মিস ইউনিভার্স থাইল্যান্ড আছেন সেরা পাঁচে
ছবি: ফেসবুক থেকে

এরই মধ্যে সেরা ১২ থেকে সেরা ৫ নির্বাচনও শেষ হয়েছে। দেখে নিন খেতাব জেতার দৌড়ে আছে কোন ৫ দেশ।

  • থাইল্যান্ড

  • ফিলিপাইন

  • ভেনেজুয়েলা

  • মেক্সিকো

  • আইভরিকোস্ট

আরও পড়ুন

মিস ইউনিভার্সে বাংলাদেশসহ সেরা ৩০ কারা হলো, মিথিলা কি ইতিহাস লিখতে চলেছেন

আরও পড়ুন

মা বললেন, ‘মিথিলা ট্রাক চালানোও শিখে নিয়েছিল’

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ফ্যাশন থেকে আরও পড়ুন