মিস ইউনিভার্স ২০২৫: ফাইনালে ৩০ থেকে সেরা ১২–তে আসার পথেই ছিটকে পড়ল বাংলাদেশ, ভারত। কারা হলেন সেরা পাঁচ

মিস ইউনিভার্স ২০২৫: ফাইনালে ৩০ থেকে সেরা ১২–তে আসার পথেই ছিটকে পড়ল বাংলাদেশ, ভারত। কারা হলেন সেরা পাঁচ
২১ নভেম্বর ভোর থেকে থাইল্যান্ডের ব্যাংকক শহরে শুরু হয়েছে ৭৪তম মিস ইউনিভার্সের ফাইনাল পর্ব। সেখানে আজ শুক্রবার সকালে প্রথমেই বিশ্বের ১৩০টি দেশের সুন্দরীদের ভেতর থেকে ঘোষণা করা হয় সেরা ৩০ জনের নাম। সেই তালিকায় বাংলাদেশের নাম উঠে আসে মডেল ও অভিনেত্রী তানজিয়া জামান মিথিলার হাত ধরে। তবে পরের রাউন্ড, অর্থাৎ সেরা ১২ জনের তালিকায় আসতে পারেননি মিথিলা। সেরা ত্রিশেই থেমে গেছে তাঁর যাত্রা। শক্ত প্রতিযোগী হিসেবে শুরু থেকেই ভারতের নামডাক থাকলেও সেরা ১২–তে জায়গা মেলেনি মিস ইউনিভার্স ইন্ডিয়া মনিকা বিশ্বকর্মার। কোন কোন দেশ গেল সেরা ১২–তে, দেখে নিন।
মিস ইউনিভার্স ২০২৫ সেরা ১২
চিলি
কলম্বিয়া
কিউবা
গুয়েদালোপে
মেক্সিকো
পুয়ের্তো রিকো
ভেনেজুয়েলা
চীন
ফিলিপাইন
থাইল্যান্ড
মাল্টা
আইভরিকোস্ট
সেরা পাঁচ কারা হলেন
এরই মধ্যে সেরা ১২ থেকে সেরা ৫ নির্বাচনও শেষ হয়েছে। দেখে নিন খেতাব জেতার দৌড়ে আছে কোন ৫ দেশ।
থাইল্যান্ড
ফিলিপাইন
ভেনেজুয়েলা
মেক্সিকো
আইভরিকোস্ট