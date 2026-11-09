মুকুট তুলে দেওয়ার রাতে হাই-ফ্যাশন ইভনিং গাউনে মিথিলা, দেখুন ৯টি ছবি

মুকুট তুলে দেওয়ার রাতে হাই-ফ্যাশন ইভনিং গাউনে মিথিলা, দেখুন ৯টি ছবি
রাজধানীর আইসিসিবি মিলনায়তনে ৭ নভেম্বর রাতে অনুষ্ঠিত হলো ফ্লোরাব্যাংক মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ ২০২৬। আর সেখানে উপস্থিত ছিলেন গতবারের মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ তানজিয়া জামান মিথিলা। ২০২৬ সালের মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ হয়েছেন সামিরা খান মাহি। মিথিলা তাঁর মুকুটটি তুলে দিয়েছেন মাহির মাথায়। তবে অনুষ্ঠানে বিউটি কুইন হিসেবেই মঞ্চে প্রবেশ করেন মিথিলা। এদিন তাঁর পরনে থাকা ইভনিং গাউনটি বিশেষভাবে নজর কাড়ে। ছবিতে ছবিতে পোশাকটি সম্পর্কে জেনে নিন
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