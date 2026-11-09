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মুকুট তুলে দেওয়ার রাতে হাই-ফ্যাশন ইভনিং গাউনে মিথিলা, দেখুন ৯টি ছবি

রাজধানীর আইসিসিবি মিলনায়তনে ৭ নভেম্বর রাতে অনুষ্ঠিত হলো ফ্লোরাব্যাংক মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ ২০২৬। আর সেখানে উপস্থিত ছিলেন গতবারের মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ তানজিয়া জামান মিথিলা। ২০২৬ সালের মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ হয়েছেন সামিরা খান মাহি। মিথিলা তাঁর মুকুটটি তুলে দিয়েছেন মাহির মাথায়। তবে অনুষ্ঠানে বিউটি কুইন হিসেবেই মঞ্চে প্রবেশ করেন মিথিলা। এদিন তাঁর পরনে থাকা ইভনিং গাউনটি বিশেষভাবে নজর কাড়ে। ছবিতে ছবিতে পোশাকটি সম্পর্কে জেনে নিন

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অভিনেত্রী তানজিয়া জামান মিথিলার সাজপোশাক সব সময়ই আলোচিত। তাঁর সংগ্রহে আছে বিশ্বের বিভিন্ন লাক্সারি ব্র্যান্ডের পোশাক, গয়না ও ব্যাগ। যেকোনো আয়োজনেই নানান রকম ফ্যাশনেবল পোশাক পরেন। ৭ নভেম্বর রাতেও তাঁকে দেখা গেল চোখধাঁধানো রূপে
ছবি: কবির হোসেন
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ধোঁয়াছড়ানো মঞ্চে মিথিলা প্রবেশ করেন রাজকীয় ধাঁচের হাই–ফ্যাশন ইভনিং গাউনে। এদিন তিনি নিজের মুকুটটি নতুন মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ সামিরা খান মাহির মাথায় পরিয়ে দেন। মিথিলার গাউনটির নকশা ছিল ফ্যান্টাসি, ফিউচারিস্টিক ও বর্ম অনুপ্রাণীত
ছবি: কবির হোসেন
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বিশেষ করে মিথিলার কাঁধের দুই পাশে থাকা ডানার মতো কাঠামো পোশাকটিকে সাধারণ গাউনের চেয়ে অনেক বেশি ব্যতিক্রমী করেছে। এ ধরনের নকশাকে স্কাল্পচারাল শোল্ডার ডিটেইল বলা যায়
ছবি: কবির হোসেন
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পোশাকটির মূল রং হালকা বরফ–নীল, তার সঙ্গে গোলাপি আভা। গাউনের বডি পার্টের কাপড়টি ইলিউশন ফেব্রিকের ওপর পাথরের কাজ করা। যে কারণে আলো পড়লে ঝিলমিল ভাব তৈরি হয়
ছবি: কবির হোসেন
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গাউনটির সামনের অংশে গভীর প্লাঞ্জিং নেকলাইনের নকশা। বুকের মাঝখানে ত্বকের রঙের স্বচ্ছ ইলিউশন নেট ব্যবহার করায় নেকলাইনটি আরও ডিপ দেখাচ্ছে। এতে নীলাভ ও রুপালি পুঁতি, ক্রিস্টাল ও স্টোনের কাজ দেখা যাচ্ছে
ছবি: কবির হোসেন
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কোমরের অংশটি করসেটের মতো করে নিখুঁতভাবে ফিট করা। দুই পাশের বাঁকানো রেখা শরীরের গড়নকে আরও সুস্পষ্ট করেছে। অলংকরণগুলো ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত লম্বালম্বি ও বাঁকানো রেখায় সাজানো
ছবি: কবির হোসেন
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গাউনের সঙ্গে মিলিয়ে দুই হাতে মিথিলা পরেছিলেন আর্ম কাফ। এগুলো কনুইয়ের নিচ থেকে কবজি পর্যন্ত লম্বা। তাতে গাউনের সঙ্গে মিল রেখে স্বচ্ছ নেটের ওপর ক্রিস্টাল ও পুঁতির কাজ করা হয়েছে
ছবি: কবির হোসেন
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গাউনের পেছনে দীর্ঘ সাদা, বরফ–নীল রঙের স্বচ্ছ কাপড়ের ট্রেন। এটি মেঝে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। ট্রেনের শেষ প্রান্তে সাদা পালকের মতো নকশা জুড়ে দেওয়া, যা পোশাকটিকে আরও রাজকীয় ভাব দিয়েছে
ছবি: কবির হোসেন
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পোশাকের সঙ্গে মিথিলা যেহেতু মুকুট পরে মঞ্চে উঠেছিলেন, তাই চুল পেছনে টেনে হাই বান স্টাইলে উঁচু করে বাঁধা। কানে পরেছিলেন লম্বা রুপালি দুল। চোখে গাঢ় আইলাইনার ও ঘন মাসকারা, ঠোঁটে ন্যুড পিংক লিপস্টিক। মেকআপে রাখা হয় গ্ল্যামারাস ওয়ার্ম টোন
ছবি: কবির হোসেন
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