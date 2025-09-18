নিউইয়র্ক ফ্যাশন উইকের মঞ্চে বাংলাদেশি মডেল নিবিড় আদনান

২০২৬ সালের বসন্ত ও গরমের (স্প্রিং–সামার) সংগ্রহ দেখিয়ে শেষ হলো নিউইয়র্ক ফ্যাশন উইক ২০২৫। ১১ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত এই ফ্যাশন শোয়ে এবার একাধিকবার মঞ্চে হেঁটেছেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় মডেল নিবিড় আদনান নাহিদ।ছবি: নিবিড় আদনানের সৌজন্যে
বেশ কিছুদিন ধরে এই মডেল যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন। আর সেই সুবাদে বিদেশের নানা আয়োজনে অংশ নিচ্ছেন নিয়মিত।ছবি: নিবিড় আদনানের সৌজন্যে
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের সনি হলে আয়োজিত এই ফ্যাশন শোয়ে মোট পাঁচটি কিউয়ে হেঁটেছেন নিবিড় আদনান। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের তারকা, ডিজাইনার, মডেল ও ফ্যাশনপ্রেমীরা উপস্থিত ছিলেন সেখানে।ছবি: নিবিড় আদনানের সৌজন্যে