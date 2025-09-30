প্যারিস ফ্যাশন উইকে ঐশ্বরিয়া কেন পুরুষের পোশাক শেরওয়ানি পরলেন

১৭৮৯ সালে শুরু হওয়া ফরাসি বিপ্লবের মূলমন্ত্র ছিল স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব। তার সঙ্গে মিল রেখে এবার প্যারিস ফ্যাশন উইকের থিম হলো স্বাধীনতা, সাম্য ও ভগিনীত্ব (লিবার্টি, ইকুইটি অ্যান্ড সিস্টারহুড)। অবশ্য ফ্যাশন তো একটা বিপ্লবই বটে, আর তার রাজধানী যে প্যারিস!ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
এ বছর প্যারিস ফ্যাশন উইকে উদ্যাপিত হচ্ছে টেকসই ফ্যাশন ও নারীর শক্তি।ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
প্রায় দুই দশক ধরে ল’রিয়েল কসমেটিকসের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে কাজ করছেন বলিউড তারকা ঐশ্বরিয়া রাই।ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
আর ২০ বছর ধরেই প্যারিস ফ্যাশন উইকের চেনা মুখ হয়ে উঠেছেন তিনি।ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
এবার ঐশ্বরিয়া দেখা দিলেন একটু ভিন্ন রূপে।ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
কেননা এবার ৫১ বছর বয়সী এই বিশ্বসুন্দরীর পরনে ছিল শেরওয়ানি।ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
শেরওয়ানি সাধারণত পুরুষেরা বিয়ে বা এ রকম জাঁকজমক অনুষ্ঠানে পরেন। তবে ভারতীয় ফ্যাশন ডিজাইনার মনীশ মালহোত্রা কোট-প্যান্ট বা শার্টের মতো শেরওয়ানিকেও কোনো লিঙ্গবৈষম্যে আটকে রাখতে চান না।ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
শক্তি, ক্ষমতা আর আধুনিক টেকসই ফ্যাশনের প্রতিনিধিত্ব করে এই শেরওয়ানি।ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
এর আগে প্যারিস ফ্যাশন উইকে কোনো নারীকে শেরওয়ানি পরে হাঁটতে দেখা গেছে কি না, বলা মুশকিল।ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
কালো শেরওয়ানিটি আপাদমস্তক হীরায় মোড়ানো। দুই হাতায় ১০ ইঞ্চি হীরার পাথর বসানো হয়েছে।ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
শেরওয়ানিটির সামনে আছে কয়েক শ হীরা ও পান্নাখচিত ব্রুজ।ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
পেছনেও আছে ভারী হীরার কারচুপির কাজ। পেছনে আদতে একটা বড় হীরার নেকলেস জুড়ে দেওয়া হয়েছে।ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
পোশাকেই যে পরিমাণ হীরা পরেছেন ঐশ্বরিয়া, তাই আর আলাদা করে গলায় বা কানে কোনো হীরার গয়না পরেননি। চুলগুলোকে দিয়েছিলেন অবাধ স্বাধীনতা।ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
তবে দুই হাতের চার আঙুলে হীরার আংটি ছিল। মেকআপ যেটুকু না করলেই নয়, তবে গত কয়েক বছরের মতো বোল্ড লিপস্টিক ছিল ঠোঁটে।ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
ঐশ্বরিয়া দর্শককে নমস্কার দিয়েছেন, হাত নেড়ে ছুড়ে দিয়েছেন উড়ন্ত চুমু।ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
শেরওয়ানির হীরাগুলোর মতোই শক্তি আর ঐশ্বর্যে ঝলমল করুক নারীরা, এই বার্তাই দিতে চান ঐশ্বরিয়া।ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে