বাংলার গামছাকে মিস ইন্টারন্যাশনালে যেভাবে তুলে ধরলেন প্রমা
সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার অন্যতম পুরোনো একটি আয়োজন মিস ইন্টারন্যাশনাল। জাপানভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন (আইসিএ) এটির আয়োজক। ১৯৬০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের লং বিচে শুরু হলেও ১৯৬৮ সাল থেকে এটি প্রায় নিয়মিত জাপানেই হচ্ছে। এবারের আয়োজনও আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিযোগী হিসেবে সেখানে গেছেন মডেল সাজরিয়া তাবাসসুম প্রমা। সেখানেই আন্তর্জাতিক দর্শক ও মিডিয়ার সামনে তিনি নতুনভাবে তুলে ধরলেন বাংলার গামছা, দেখুন ৮টি ছবিতে
প্রথম আলোকে নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে পেতে হলেএখানে ক্লিক করুন
১ / ৮
২ / ৮
৩ / ৮
৪ / ৮
৫ / ৮
৬ / ৮
৭ / ৮
৮ / ৮