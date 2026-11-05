মিস ইন্টারন্যাশনাল প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ থেকে যাচ্ছেন প্রমা, তাঁকে কতটা চেনেন

মিস ইন্টারন্যাশনাল প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ থেকে যাচ্ছেন প্রমা, তাঁকে কতটা চেনেন
সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার অন্যতম পুরোনো একটি আয়োজন মিস ইন্টারন্যাশনাল। শুরুটা ১৯৬০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের লং বিচে। এর আয়োজক আবার জাপানভিত্তিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের (আইসিএ)। ১৯৬৮ সাল থেকে প্রায় নিয়মিত জাপানেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মাঝে চীনেও কয়েকবার মিস ইন্টারন্যাশনালের আসর বসেছিল। এবারের আসরও বসছে জাপানে। বাংলাদেশের প্রতিযোগী হিসেবে সেখানে যাচ্ছেন মডেল সাজরিয়া তাবাসসুম প্রমা
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