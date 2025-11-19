ফ্যাশন

সুন্দরী প্রতিযোগিতায় হোঁচট খেয়ে পড়ার আলোচিত সব দুর্ঘটনা

সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় উঁচু জুতা ও অদ্ভুত সব পোশাক পরে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে হাঁটতে গিয়ে কেউ কেউ পড়েন দুর্ঘটনায়। সুন্দরী প্রতিযোগিতায় হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খাওয়া নতুন কিছু নয়। প্রতিযোগিতার মঞ্চে ঘটা তেমনই কিছু হোঁচট খাওয়ার ঘটনা রইল এখানে।

২০২১ সালে মিস ওয়ার্ল্ড ফিলিপাইন বিজয়ী ট্রসি মরিন পেরেজ দুইবার মঞ্চে পড়ে যানছবি: ইউটিউব ভিডিও থেকে

বিশ্বজুড়ে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার কত না আসর বসে। এর মধ্যে মিস ওয়ার্ল্ড, মিস ইউনিভার্স, মিস আর্থ, মিস ইন্টারন্যাশনাল অন্যতম, যেখানে একজন নারীর বাহ্যিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি জ্ঞানবুদ্ধি, কথা বলার স্টাইল ও হাঁটাচলাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে একজন প্রতিযোগী জেতেন সেরার খেতাব। তবে তার আগে ধাপে ধাপে যখন বিচারপ্রক্রিয়া চলে, তখন অন্যতম আকর্ষণ থাকে নানা পোশাকে প্রতিযোগীদের মঞ্চে হাঁটার পর্বগুলো। উঁচু জুতা ও অদ্ভুত সব পোশাক পরে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে হাঁটতে গিয়ে কেউ কেউ পড়েন দুর্ঘটনায়। মানে হোঁচট খেয়ে পড়ে যান।

সুন্দরী প্রতিযোগিতায় হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খাওয়া নতুন কিছু নয়। হাঁটাচলায় যেহেতু অনেকটা নম্বর বরাদ্দ থাকে, তাই অনেকে হঠাৎ পড়ে গিয়ে ঘাবড়ে যান। কেউ কেউ আবার সামলে নেন নিজেকে। প্রতিযোগিতার মঞ্চে ঘটা তেমনই কিছু হোঁচট খাওয়ার ঘটনা রইল এখানে।

১. ক্ল্যারা সোসা (প্যারাগুয়ে)

সেরা হিসেবে নিজের নাম শোনার পর মঞ্চেই ঢলে পড়েন প্যারাগুয়ের প্রতিযোগী ক্ল্যারা সোসা
২০১১ সালে প্যারাগুয়ের প্রতিযোগী তো এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটান মঞ্চে। সেবার মিস গ্র্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল প্রতিযোগিতার ফাইনালে সেরা হিসেবে নিজের নাম শোনার পর মঞ্চেই ঢলে পড়েন ক্ল্যারা সোসা। পরে নিরাপত্তা দলের সদস্যদের সহায়তায় সামলে উঠে মুকুট ও স্যাশ পরে ক্যামেরার সামনে পোজও দেন।

২. রুকাইয়া বোয়ার (গায়ানা)

হোঁচট খেয়ে পড়ে যান মিস গায়ানা রুকাইয়া বোয়ার। উঠে আবার হাঁটা শুরু করেন
২০১২ সালে মিস ইউনিভার্সের মঞ্চে হাঁটতে গিয়ে হাজারো দর্শকের সামনে হোঁচট খেয়ে পড়ে যান মিস গায়ানা রুকাইয়া বোয়ার। যুক্তরাষ্ট্রের লাস ভেগাসে অনুষ্ঠিত সেই প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্বে হাঁটতে গিয়ে পড়ে যান তিনি। এরপর অবশ্য দ্রুতই উঠে দাঁড়ান এবং হাঁটা শেষ করেন। তবে মুকুট জিততে পারেননি।

৩. ক্রিস্টল স্টুয়ার্ট (যুক্তরাষ্ট্র)

যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিস্টল স্টুয়ার্ট
মিস ইউএসএ খেতাব জেতা ক্রিস্টল স্টুয়ার্ট ২০১৮ সালে অংশ নেন মিস ইউনিভার্সের মূল পর্বে। ভিয়েতনামে অনুষ্ঠিত সেই প্রতিযোগিতায় ইভনিং গাউন-পর্বে হাঁটতে গিয়ে মেঝেতে পড়ে যান এই মার্কিন সুন্দরী। তবে দ্রুত নিজেকে সামলে নিজেই উঠে দাঁড়ান। সেবার অবশ্য চূড়ান্ত খেতাব জিততে পারেননি এই সুন্দরী।

৪. ট্রসি মরিন পেরেজ (ফিলিপাইন)

২০২১ সালে মিস ওয়ার্ল্ড ফিলিপাইন নির্বাচিত হন ট্রসি মরিন পেরেজ, সে বছর ৩ অক্টোবর প্রতিযোগিতার ফাইনাল চলাকালে একই দিনে দুইবার মঞ্চে পড়ে যান তিনি
২০২১ সালে মিস ওয়ার্ল্ড ফিলিপাইন নির্বাচিত হন ট্রসি মরিন পেরেজ। সে বছর ৩ অক্টোবর প্রতিযোগিতার ফাইনাল চলাকালে একই দিনে দুইবার মঞ্চে পড়ে যান তিনি। প্রথমবার সেরা পাঁচের নাম ঘোষণার সময় দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায়ই সিঁড়ির শেষ প্রান্ত থেকে হঠাৎ গড়িয়ে কিছুটা নিচে পড়ে যান ট্রসি।

এরপর অন্যদের সাহায্যে উঠে দাঁড়ালেও সেদিন ফাইনালে তাঁর নাম ঘোষণার পর হাত নেড়ে নেড়ে হাঁটতে গিয়ে আবারও পড়ে ধপাস!

৫. আহতিশা মানালো (ফিলিপাইন)

চলমান মিস ইউনিভার্সের মঞ্চে ফিলিপাইনের প্রতিনিধিত্ব করছেন আহতিশা মানালো
আবারও ফেরা যাক ফিলিপাইনে। ২০২৫ সালে থাইল্যান্ডে চলমান মিস ইউনিভার্সের মঞ্চে ফিলিপাইনের প্রতিনিধিত্ব করছেন আহতিশা মানালো। এর আগে তিনি মিস ইউনিভার্স ফিলিপাইন ২০২৫ খেতাব জেতেন।

স্বাভাবিকভাবেই সেই প্রতিযোগিতায় ফিলিপাইনের বিভিন্ন শহর থেকে আসা তাবৎ সুন্দরীদের পেছনে ফেলেছেন আহতিশা। তবে সবাইকে পেছনে ফেলার সে যাত্রায় নিজেও একবার মঞ্চে পড়ে গিয়েছিলেন।

মিস ইউনিভার্স ফিলিপাইন ২০২৫–এর মঞ্চে সেরা ১২ নির্বাচনের সময় ফ্লোরটাচ গাউন পরে হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যান আহতিশা। পরে অবশ্য নিজেই উঠে দাঁড়িয়ে মুখে হাসি ধরে রেখে হাঁটাপর্ব শেষ করেন। আর দিন শেষে তিনিই মাথায় পরেন মিস ইউনিভার্স ফিলিপাইন ২০২৫–এর মুকুট।

