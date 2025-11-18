জীবনযাপন

বলিউড প্রিয়াঙ্কাকে বর্জন করেছিল, বিশ্ব জয় করে সেই প্রিয়াঙ্কাই ফিরলেন রানির বেশে

২০০০ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে মিস ওয়ার্ল্ডের মুকুট উঠেছিল প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার মাথায়। ২৫ বছর ধরে বিনোদন ইন্ডাস্ট্রিতে একের পর এক ইতিহাস তৈরি করে হয়েছেন সফলতম বিশ্বসুন্দরীদের একজন। এর মধ্যে ব্যক্তিগত ও পেশাজীবনে ঝড়ঝাপটাও এসেছে। একাধিকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। সম্পর্ক ভেঙেছে, বাবা মারা গেছেন, ইন্ডাস্ট্রি তাঁকে বর্জন করেছে। প্রিয়াঙ্কার প্রাক্তন ম্যানেজার প্রকাশ জাজু জানিয়েছেন, যাতে আত্মহত্যা করতে না পারেন সে জন্য নাকি একবার প্রিয়াঙ্কাকে টানা দুই দিন চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছিল। তারপর যখন স্বাভাবিক হয়েছেন, তখন দড়ি খোলা হয়েছে। এসব তথ্য সামনে আসায় প্রিয়াঙ্কা ২০০৮ সালে তাঁর প্রাক্তন ম্যানেজার প্রকাশের বিরুদ্ধে মামলা করেন। প্রকাশ ৬৭ দিন কারাবাসেও ছিলেন। সেসব পেছনে ফেলে নিজেকে ‘গ্লোবাল আইকন’ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া।

১ / ১৪
২০০২ সালে মুক্তি পায় প্রিয়াঙ্কার প্রথম সিনেমা ‘থামিজান’ (তামিল ভাষার)। সেই সিনেমায় অভিনয়ের জন্য প্রিয়াঙ্কা পেয়েছিলেন ৫ লাখ রুপি। ছবিতে ৯ ও ১৮ বছরের প্রিয়াঙ্কা
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
২ / ১৪
এরপর এক দশক প্রিয়াঙ্কা চোপড়া বলিউডে পায়ের নিচের মাটি শক্ত করেছেন। ২০১১ সালে মুক্তি পায় প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও শাহরুখ খান অভিনীত ‘ডন টু’। মূলত এর মাধ্যমেই বলিউডের মূল ধারায় ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যায় প্রিয়াঙ্কার
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৩ / ১৪
আসলে ২০০৬ সালে ‘ডন ওয়ান’ মুক্তির পর থেকেই শাহরুখ খান ও প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার প্রেমের গুজব রটে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই গুজব হালে পানি পায়। আর তার প্রতিদানস্বরূপ বলিউডে ক্যারিয়ার বিসর্জন দিতে হয় প্রিয়াঙ্কাকে
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৪ / ১৪
শাহরুখ–পত্নী গৌরী খান করণ জোহরকে সঙ্গে নিয়ে বলিউডের প্রযোজকদের সঙ্গে কথা বলে অন্তত ৭টি সিনেমার চুক্তি থেকে বাদ দেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে। সে সময় ‘কৃশ’ সিনেমার শুটিং চলছিল। আর পরিচালক ওমাং কুমার সাফ জানিয়ে দিচ্ছিলেন, ‘মেরি কম’ চরিত্রে তিনি প্রিয়াঙ্কা ছাড়া কাউকে কল্পনা করতে পারেন না। প্রিয়াঙ্কাও এই চরিত্রের জন্য পাক্কা ২ বছর প্রস্তুতি নিয়েছিলেন
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
আরও পড়ুন

সকাল থেকে রাত, অভিনেত্রী কেয়া পায়েলের দিন কাটে যেভাবে

৫ / ১৪
উপায়ান্তর না দেখে বলিউড ছাড়তে বাধ্য হন প্রিয়াঙ্কা। ২০১২ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া হলিউডে মিউজিক ক্যারিয়ার গড়ায় মন দেন। এ সময় তাঁর ‘ইন মাই সিটি’ ও পিটবুলের সঙ্গে ‘এক্সোটিক’ গান দুটি জনপ্রিয়তা পায়
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৬ / ১৪
এর মধ্যে ‘স্কাই ইজ পিঙ্ক’ ও ‘হোয়াইট টাইগার’ নামে দুটি ভিন্ন ধারার ভারতীয় সিনেমায় দেখা দেন প্রিয়াঙ্কা
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৭ / ১৪
বেশ কয়েক বছর ধরে প্রিয়াঙ্কা আলোচনায় কেবল আন্তর্জাতিক প্রজেক্ট নিয়ে
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
আরও পড়ুন

‘নয়া দামান’–খ্যাত সংগীতশিল্পী মুজার ফ্যাশন, স্টাইল ও অজানা সব তথ্য

৮ / ১৪
বিরতি ভেঙে এবার তিনি দেখা দিচ্ছেন ‘প্যান-ইন্ডিয়া’ বা সর্বভারতীয় সিনেমার অন্যতম পরিচালক এস এস রাজামৌলির বহু প্রতীক্ষিত সিনেমা ‘বারানসি’তে ‘মন্দাকিনী’ চরিত্রে
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৯ / ১৪
এই সিনেমার জন্য প্রিয়াঙ্কা ৩০ কোটি রুপি পারিশ্রমিক নিয়েছেন বলে জানা গেছে, যা কোনো নারী বলিউড তারকার জন্য রেকর্ড। এর আগে ২০২২ সালে আলিয়া ভাট ‘গাঙ্গুবাই’ চরিত্রের জন্য ২০ কোটি রুপি পারিশ্রমিক নিয়েছিলেন। দীপিকা পাড়ুকোন ২০১৮ সালে ‘পদ্মাবতী’ সিনেমার জন্য নিয়েছিলেন ১৮ কোটি রুপি। ক্যাটরিনা কাইফ ও কঙ্গনা রনৌতও ১৫ কোটি রুপি পারিশ্রমিকে কাজ করেছেন
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
১০ / ১৪
‘বারানসি’র টিজার ও ফার্স্ট লুক প্রকাশের অনুষ্ঠানে যেন রূপকথার রানির মতোই দেখা দিলেন প্রিয়াঙ্কা
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
আরও পড়ুন

মিস ইউনিভার্সের মঞ্চে মিথিলাকে এগিয়ে রাখার সুযোগ এখন আপনার হাতে

১১ / ১৪
হায়দরাবাদে রামোজি ফিল্ম সিটিতে ৫০ হাজার মানুষকে উদ্দেশ করে হাত নাড়ার দৃশ্য ভাইরাল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্তর্জালে। অনেকেই লিখেছেন, ‘বলিউড যদি আপনাকে বয়কট করে, বিশ্ব জয় করে প্যান-ইন্ডিয়ায় এভাবেই রানির মতো ফিরুন।’
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
১২ / ১৪
অনামিকা খান্নার নকশা করা লেহেঙ্গা পরে ‘মন্দাকিনী’রূপে দেখা দিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘আমার ভেতরের দেবীকে আজ দেখা যাচ্ছে’
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
১৩ / ১৪
বলিউড প্রিয়াঙ্কাকে বয়কট করার পর ২–৩ বছর নতুন করে পশ্চিমা ইন্ডাস্ট্রিতে সংগ্রাম করেছেন প্রিয়াঙ্কা। বলিউডের দরজা বন্ধ হয়েছে তো কী? আরও বড় ইন্ডাস্ট্রিতে নিজেকে মেলে ধরেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে থিতু হয়েছেন। মা হয়েছেন। ক্যারিয়ার সামলেছেন। বিশ্বের প্রথম সারির আন্তর্জাতিক সব ফ্যাশন উৎসব দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। ‘গ্লোবাল আইকন’ হিসেবে ছুটে চলেছেন পৃথিবীর নানা প্রান্তে
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
১৪ / ১৪
১৪. ‘মন্দাকিনী’ দিয়ে যেভাবে প্রিয়াঙ্কা ফিরলেন, একেই বোধ হয় বলে রানির মতো ফেরা
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া, এনডিটিভি

আরও পড়ুন

৩ কোটি টাকা, ব্যক্তিগত উড়োজাহাজসহ আরও যা যা পান একজন মিস ইউনিভার্স

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জীবনযাপন থেকে আরও দেখুন