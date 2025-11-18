বলিউড প্রিয়াঙ্কাকে বর্জন করেছিল, বিশ্ব জয় করে সেই প্রিয়াঙ্কাই ফিরলেন রানির বেশে

বলিউড প্রিয়াঙ্কাকে বর্জন করেছিল, বিশ্ব জয় করে সেই প্রিয়াঙ্কাই ফিরলেন রানির বেশে
২০০০ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে মিস ওয়ার্ল্ডের মুকুট উঠেছিল প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার মাথায়। ২৫ বছর ধরে বিনোদন ইন্ডাস্ট্রিতে একের পর এক ইতিহাস তৈরি করে হয়েছেন সফলতম বিশ্বসুন্দরীদের একজন। এর মধ্যে ব্যক্তিগত ও পেশাজীবনে ঝড়ঝাপটাও এসেছে। একাধিকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। সম্পর্ক ভেঙেছে, বাবা মারা গেছেন, ইন্ডাস্ট্রি তাঁকে বর্জন করেছে। প্রিয়াঙ্কার প্রাক্তন ম্যানেজার প্রকাশ জাজু জানিয়েছেন, যাতে আত্মহত্যা করতে না পারেন সে জন্য নাকি একবার প্রিয়াঙ্কাকে টানা দুই দিন চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছিল। তারপর যখন স্বাভাবিক হয়েছেন, তখন দড়ি খোলা হয়েছে। এসব তথ্য সামনে আসায় প্রিয়াঙ্কা ২০০৮ সালে তাঁর প্রাক্তন ম্যানেজার প্রকাশের বিরুদ্ধে মামলা করেন। প্রকাশ ৬৭ দিন কারাবাসেও ছিলেন। সেসব পেছনে ফেলে নিজেকে ‘গ্লোবাল আইকন’ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া, এনডিটিভি