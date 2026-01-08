জেন–জির বিয়ের সাজ দেখুন ১১টি ছবিতে

জেন–জির বিয়ের সাজ দেখুন ১১টি ছবিতে
বিয়েতে ভারিক্কি নকশার শাড়ি, ৩ থেকে ৪ সেট গয়না আর হলভর্তি মেহমানদের খাবারদাবারের আয়োজন এখনো প্রধান ট্রেন্ড। তবে এর মধ্যেও চোরাগুপ্তা কিছু পরিবর্তন আসছে। হাতে গোনা মানুষ নিয়ে খোলা জায়গায় হচ্ছে অনুষ্ঠান, সাজে দেখা যাচ্ছে হালকা ভাব, ফুল ব্যবহারেও চোখে পড়ছে ভিন্নতা। সাফিয়া সাথীর নকশা করা পোশাক আর সিক্স ইয়ার্ডস স্টোরির স্বত্বাধিকারী ও গয়নার নকশাকার জেরিন তাসনিম খান–এর বানানো গয়নায় একালের বর–কনের সাজ দেখুন।
