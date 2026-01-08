ফ্যাশন

জেন–জির বিয়ের সাজ দেখুন ১১টি ছবিতে

বিয়েতে ভারিক্কি নকশার শাড়ি, ৩ থেকে ৪ সেট গয়না আর হলভর্তি মেহমানদের খাবারদাবারের আয়োজন এখনো প্রধান ট্রেন্ড। তবে এর মধ্যেও চোরাগুপ্তা কিছু পরিবর্তন আসছে। হাতে গোনা মানুষ নিয়ে খোলা জায়গায় হচ্ছে অনুষ্ঠান, সাজে দেখা যাচ্ছে হালকা ভাব, ফুল ব্যবহারেও চোখে পড়ছে ভিন্নতা। সাফিয়া সাথীর নকশা করা পোশাক আর সিক্স ইয়ার্ডস স্টোরির স্বত্বাধিকারী ও গয়নার নকশাকার জেরিন তাসনিম খান–এর বানানো গয়নায় একালের বর–কনের সাজ দেখুন।

শাড়ি, লেহেঙ্গা আর গাউন—তিন ধরনের পোশাকই পরছেন এখন কনেরা। বরদের পরনে পাঞ্জাবি, প্রিন্স কোট, কোটি, স্যুট—সবই থাকছে।
মডেল: তাইম ও ইমন। ছবি: কবির হোসেন
সাজে ভারাক্রান্ত হয়ে এক জায়গায় জবুথবু হয়ে বসে থাকার চেয়ে মুহূর্তগুলো উপভোগ করার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে জেন–জি।
মডেল: তাইম ও ইমন। ছবি: কবির হোসেন
দেশীয় কাপড় আর এখানকার বাজারেই পাওয়া যায় এমন ফুল আর গয়নায় সাজ সম্পূর্ণ করছেন অনেক বর-কনে।
মডেল: তাইম ও ইমন। ছবি: কবির হোসেন
বিয়ের অনুষ্ঠানে এখনো দাপটের সঙ্গেই রাজত্ব করছে শাড়ি।
মডেল: তাইম। ছবি: কবির হোসেন
কাবিন বা বিয়ের দিনটিতে সাধারণত মিরপুরের বেনারসি কিংবা জামদানি পরছেন জেন–জি কনেরা।
মডেল: তাইম। ছবি: কবির হোসেন
ইচ্ছা থাকলেও পারিপার্শ্বিকতার চাপে এখনো সাজে অনেক ধরনের নিরীক্ষা হয়তো করা যায় না। সে ক্ষেত্রে বরমালার ধরনে আসতে পারে ভিন্নতা।
মডেল: ইমন। ছবি: কবির হোসেন
গতানুগতিক ভারী ফুলের মালার চেয়ে এ ধরনের হালকা নকশার মালায় বরণ করে নিতে পারেন সঙ্গীকে। পুঁতি, বুনো ফুল, গোলাপ আর বেলি দিয়ে বানানো হয়েছে মালাটি।
মডেল: ইমন। ছবি: কবির হোসেন
চুলে খোঁপা করেছেন কনে।
মডেল: তাইম। ছবি: কবির হোসেন
মাথায় হালকা নকশার সীতা পাটি, ভারী নকশার চোকার, ঝোলানো দুল আর হাতের বালায় রেখেছেন একটু পুরোনো ধাঁচের নকশা।
মডেল: তাইম। ছবি: কবির হোসেন
খাদি কটনের খাটো পাঞ্জাবি আর হালকা নকশার কোটিতে বর।
মডেল: ইমন। ছবি: কবির হোসেন
হাফসিল্কের পাঞ্জাবিতে এমব্রয়ডারি করা হয়েছে। খাদি কটনের কোটির ওপরে নানা রঙের সুতার কাজ।
মডেল: ইমন। ছবি: কবির হোসেন
