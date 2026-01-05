শীতের সোয়েটার কতবার ধোয়া দরকার? কোট নিয়েও থাকছে দরকারি কথা

শীতের সোয়েটার কতবার ধোয়া দরকার? কোট নিয়েও থাকছে দরকারি কথা
শীত মানেই সোয়েটার, হুডি আর কার্ডিগান। খুব ঠান্ডা না হলে কোট অনেকের আলমারিতেই ঝুলে থাকে, বের হয় বিশেষ দিনে। কিন্তু প্রশ্ন এক জায়গায়—শীতের এসব পোশাক ঠিক কতবার ধোয়া দরকার? শীতে সোয়েটার তো প্রায়ই পরি আমরা, কেউ কেউ প্রতিদিনই। তবু অনেক সময় পুরো শীত কেটে যায়, ধোয়ার কথা ভাবি না। অথচ বেশি দেরি করলে এতে পোশাকের ক্ষতিই বেশি।
সোয়েটার কতবার ধোয়া উচিত
সোয়েটার বা হুডি যদি সরাসরি গায়ে পরে থাকেন, তাহলে ৩ থেকে ৫ বার পরার পর ধোয়া ভালো।
ভেতরে শার্ট বা টি-শার্ট পরে সোয়েটার পরলে, ধোয়ার ব্যবধান একটু বাড়তে পারে।
ঘাম, দুর্গন্ধ বা দাগ পড়লে অবশ্যই আগে ধোয়া দরকার।
খেয়াল রাখার বিষয় হলো, সোয়েটার দেখতে পরিষ্কার মনে হলেও ঘাম আর ধুলা কাপড়ের ভেতরে জমে থাকে। সময়মতো না ধুলে এতে কাপড়ের তন্তু দুর্বল হয়ে যায়।
কোটের বেলায় নিয়মটা আলাদা
পেশাজীবনে যাঁদের বাধ্যবাধকতা নেই, তাঁরা সাধারণত কোট প্রতিদিন পরেন না। তাই এক মৌসুমে একবার ধুলেই যথেষ্ট, সবচেয়ে ভালো হয় শীত শেষ হওয়ার পর, সংরক্ষণের আগে। যদি খাবার পড়ে যায়, ভিড়ের বাসে-ট্রেনে নিয়মিত যাতায়াত করেন বা কোটে গন্ধ হয়, তাহলে অবশ্যই আগেই ধুতে হবে।
জীবাণু নিয়ে ভয় আছে
অনেকেই ভাবেন, শীতের পোশাকে অনেক জীবাণু জমে যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ভয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অযথা। কাপড়ে জীবাণু বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারে না, আর সেখানে বেড়ে ওঠার পরিবেশও নেই। তবে গন্ধ মানেই পরিষ্কার করার সময় এসেছে, এটাই সবচেয়ে সহজ নিয়ম।
ধোয়ার আগে যে বিষয় সবচেয়ে জরুরি
সোয়েটার বা কোট, যা–ই হোক না কেন, ভেতরের কেয়ার লেবেলটা একবার দেখে নিন। উল, অ্যাক্রিলিক, সিনথেটিক—সব কাপড়ের নিয়ম এক নয়।
সংক্ষেপে ধোয়ার গাইড
উলের সোয়েটার: ঠান্ডা পানি, হালকা ডিটারজেন্ট, জেন্টল ওয়াশ। কখনোই ড্রায়ারে নয়।
অ্যাক্রিলিক বা কটন সোয়েটার: ওয়াশিং মেশিনে জেন্টল সাইকেল, বাতাসে শুকানো ভালো।
হুডি: উল্টা করে ধুলে রং ও প্রিন্ট ভালো থাকে।
কোট: লেবেলে বলা থাকলে মেশিনে ধোয়া যায়, নাহলে ড্রাই ক্লিন সবচেয়ে নিরাপদ।
রোদে শুকালে পোশাক ভালোভাবে শুকায় এবং স্বাভাবিকভাবেই দুর্গন্ধ ও জীবাণু কমে।
কিছু ছোট অভ্যাস, বড় উপকার
দাগ পড়লে সঙ্গে সঙ্গে স্পট ক্লিন করুন।
একই রঙের কাপড় একসঙ্গে ধুতে পারেন।
তোয়ালে বা লিনেনের সঙ্গে সোয়েটার-কোট ধোবেন না।
ধোয়ার আগে পকেট চেক কেরে নিন।
সব মিলিয়ে, শীতের পোশাক খুব ঘন ঘন ধোয়ার দরকার নেই। কিন্তু একেবারেই না ধুলে পোশাক যেমন নষ্ট হয়, তেমনি পরতেও অস্বস্তি লাগে। ঠিক সময়ে ঠিকভাবে ধুলেই সোয়েটার আর কোট—দুটোই শীতের পর শীত ভালো থাকবে।
