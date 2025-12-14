জীবনযাপন

গ্রাফিক ডিজাইন, ফেসবুক মার্কেটিংসহ ৫টি কোর্স বিনা মূল্যে করার সুযোগ

স্বপ্ন নিয়ে ডেস্ক
অফলাইন অথবা অনলাইনে তথ্যপ্রযুক্তি–সংক্রান্ত কোর্স করতে পারবেন শিক্ষার্থীরাছবি: ক্রিয়েটিভ আইটির সৌজন্যে

এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছেন প্রায় পাঁচ লাখ শিক্ষার্থী। এমনকি ২০২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কেউই পাস করেননি। এই শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস জোগাতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে ক্রিয়েটিভ আইটি ইনস্টিটিউট। প্রতিষ্ঠানটি বলছে, অকৃতকার্য হওয়া ২০ হাজার শিক্ষার্থীকে তারা বিনা মূল্যে তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক প্রশিক্ষণ দেবে।

অফলাইন অথবা অনলাইনে তথ্যপ্রযুক্তি–সংক্রান্ত কোর্স করতে পারবেন শিক্ষার্থীরা। দুই সপ্তাহের এই কোর্সে ভালো ফল করলে মিলতে পারে ক্রিয়েটিভ আইটি ইনস্টিটিউটের ডিপ্লোমা প্রোগ্রামে বৃত্তির সুযোগ।

গ্রাফিক ডিজাইন উইথ এআই, ফেসবুক মার্কেটিং, নো কোড ওয়েবসাইট বিল্ডিং, ভিডিও এডিটিং উইথ এআই এবং সাইবার সিকিউরিটি অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং—এই পাঁচটি কোর্স থেকে যেকোনো একটি বেছে নিতে পারবেন শিক্ষার্থীরা।

প্রতিষ্ঠানটির প্রধান মনির হোসেন বলেন, ‘প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখার গুরুত্ব অবশ্যই আছে। তবে শুধু পড়ালেখা নিয়ে চিন্তিত না হয়ে দক্ষতা উন্নয়নে মনোযোগ দেওয়া উচিত। আর কোনো কারণে প্রত্যাশিত ফল অর্জন করতে না পারলে যে জীবন থমকে যাবে, তা তো নয়। বরং একটি নতুন শুরুই হতে পারে জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। এ ছাড়া প্রযুক্তিতে দক্ষ লোকের চাহিদা এখন সব জায়গায়। তাই তরুণসমাজকে প্রযুক্তিতে দক্ষ করে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য।’

বিস্তারিত জানা যাবে এই লিংকে: skillsekonofailnai.com

