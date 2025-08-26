কলা নাকি খেজুর, কোনটা স্মার্ট স্ন্যাক?
তিন বেলার মূল খাবারের বাইরেও সারা দিনে বারকয়েক স্ন্যাক বা হালকা নাশতা প্রয়োজন হয় আমাদের। হাতের নাগালে পাওয়া গেলেও ফাস্ট ফুড বা ভাজাপোড়া–জাতীয় খাবার স্বাস্থ্যকর নয়। কেক, বিস্কুট বা চানাচুরের মতো খাবারও নিয়মিত না খাওয়াই ভালো। বরং স্ন্যাক হিসেবে ফলমূল খাওয়া দারুণ অভ্যাস। কলা ও খেজুর দুটিই স্ন্যাক হিসেবে জনপ্রিয়। তবে এই দুটির মধ্যে কোনটা সেরা? কোনটা বেশি ‘স্মার্ট’?
স্ন্যাক বা হালকা নাশতা কেন গুরুত্বপূর্ণ
কাজের ফাঁকে হালকা স্ন্যাক খাওয়া হলে কাজে মনোযোগ ধরে রাখা সহজ হয়। হুট করে মেজাজ হারানোর ভয়ও থাকে না তেমন। তাই কাজের ফাঁকে খাওয়ার জন্য স্বাস্থ্যকর স্ন্যাকসের ব্যবস্থা রাখা ভালো।
হয়তো অফিসে কাজ করছেন, চট করে নিচে গিয়েই একটা কলা নিয়ে আসতে পারেন। কেউ আবার বাড়ি থেকে নিয়ে আসেন খেজুরের মতো শুকনা কিছু। এমন শুকনা খাবার অফিসেও রেখে দেওয়া যায়।
ব্যবস্থা যেটিই হোক, সময়মতো স্ন্যাক খেলে কাজের সুবিধাই হবে আপনার। তবে এই দুই ফলের মধ্যে কোনটা ভালো, এমন প্রশ্ন জাগতেই পারে আপনার মনে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন টাঙ্গাইলের কুমুদিনী সরকারি কলেজের গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিভাগের প্রধান শম্পা শারমিন খান।
কলা
কলা সহজপাচ্য খাবার।
এই ফল খেলে সহজেই শক্তি মেলে।
এতে আছে প্রচুর পরিমাণ পেকটিন। পেকটিন হলো দ্রবণীয় আঁশ।
আঁশ থাকার কারণে কোষ্টকাঠিন্য এড়াতেও সহায়তা করে এই ফল।
কলা খেলে বেশ কিছুটা সময়ের জন্য পেট ভরা থাকে। তাই কলা ওজন কমানোর জন্যও উপকারী এক খাবার।
পটাশিয়াম এবং বিভিন্ন খনিজ উপাদানেরও দারুণ উৎস কলা।
ধোয়াধুয়ির ঝামেলা ছাড়াই আপনি ঝটপট একটা কলা খেয়ে নিতে পারেন।
খেজুরের চেয়ে এর দামও কম।
খেজুর
খেজুর উপকারী ফল হলেও ক্ষুধা মেটাতে কেবল দু–একটি খেজুর খেলে চলে না।
মিষ্টি ফল বেশি পরিমাণে খেলে রক্তে শর্করা বাড়ার ভয় থাকে।
আকারে ছোট হলেও খেজুরের জন্য একই কথা প্রযোজ্য।
খেজুর থেকে পাওয়া শর্করা লম্বা সময় ধরে শক্তি জোগালেও খুব বেশি পরিমাণ না খাওয়াই ভালো।
ভাত, রুটি, আলু এবং অন্যান্য অনেক খাবার থেকেই আমরা শর্করা গ্রহণ করছি রোজ। এর সঙ্গে কোনো মিষ্টি ফল বেশি পরিমাণে যোগ হলে আপনার গ্রহণ করা মোট শর্করার পরিমাণ বেড়ে যাবে।
সব দিক বিবেচনায় স্ন্যাক হিসেবে খেজুর দিয়ে ক্ষুধা মেটানোটা বুদ্ধিমানের কাজ না-ও হতে পারে।
যদিও খেজুরে আছে আঁশ, খনিজ উপাদান, পটাশিয়াম এবং খানিকটা ক্যালসিয়াম। তারপরও রক্তের শর্করার দিকটা মাথায় রাখা প্রয়োজন।
খেজুর খাওয়ার আগে খুব ভালোভাবে ধুয়ে নেওয়া আবশ্যক। মনে রাখতে হবে, খেজুরের ভেতরেও পোকা থাকতে পারে।
তাই সব সময় সব জায়গায় চট করে খেজুর খাওয়ার সুযোগ আপনি না-ও পেতে পারেন।
শেষ কথা
ভাজাপোড়া খাবার, ফাস্ট ফুড বা বিভিন্ন প্যাকেটজাত স্ন্যাকসের চেয়ে যেকোনো ফল নিঃসন্দেহেই স্বাস্থ্যকর। খেজুর আর কলা—দুই ফলের তুলনা করলে অবশ্য কলাকেই এগিয়ে রাখার কথা বললেন শম্পা শারমিন খান। তবে তিনি এটাও বললেন, একজন সুস্থ ব্যক্তি সুযোগ কিংবা প্রয়োজনমতো খেজুর বা কলা যেকোনোটিই খেতে পারেন স্ন্যাক হিসেবে। তবে দ্রুত শক্তি জোগায় বলে স্ন্যাকসের উপকার পেতে কলা বেছে নেওয়াই ভালো।