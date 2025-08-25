কে বলবে রিয়া সেনের বয়স ৪৪ বছর, তাঁর তারুণ্যের রহস্য আবিষ্কার করুন ২০টি ছবিতে

কে বলবে রিয়া সেনের বয়স ৪৪ বছর, তাঁর তারুণ্যের রহস্য আবিষ্কার করুন ২০টি ছবিতে
বড় পর্দায় রিয়া সেনের অভিষেক একদম ছোটবেলায়, মাত্র পাঁচ বছর বয়সে। তবে পুরোদস্তুর পেশাদার অভিনেত্রী হিসেবে ক্যারিয়ারের শুরু ১৯৯১ সালে। বিখ্যাত বাঙালি অভিনেত্রী সুচিত্রা সেনের নাতনি ও আরেক জনপ্রিয় অভিনেত্রী মুনমুন সেনের কন্যা রিয়া অভিনয় করেছেন একাধিক ভাষার সিনেমায়। ইদানীং অবশ্য তাঁর কাজের সংখ্যা হাতেগোনা। এ বছর আসছে ‘পরিণীতা’ নামের ওয়েব সিরিজ আর ‘নাদানিয়া’ নামের বলিউডি সিনেমায় দেখা দিয়েছেন ‘ক্যামিও’ চরিত্রে। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁকে দেখা যাচ্ছে নিয়মিতই। আলোচিত হচ্ছেন নিজের বিভিন্ন ধরনের ছবি শেয়ার করে। আর এসব ছবি দেখে বোঝার উপায় নেই যে রিয়া সেনের বয়স এ বছরের ২৪ জানুয়ারিতে হয়ে গেছে ৪৪ বছর! রিয়ার তারুণ্যের রহস্য কী?
লেখা: সুরাইয়া সরওয়ার