কে বলবে রিয়া সেনের বয়স ৪৪ বছর, তাঁর তারুণ্যের রহস্য আবিষ্কার করুন ২০টি ছবিতে

বড় পর্দায় রিয়া সেনের অভিষেক একদম ছোটবেলায়, মাত্র পাঁচ বছর বয়সে। তবে পুরোদস্তুর পেশাদার অভিনেত্রী হিসেবে ক্যারিয়ারের শুরু ১৯৯১ সালে। বিখ্যাত বাঙালি অভিনেত্রী সুচিত্রা সেনের নাতনি ও আরেক জনপ্রিয় অভিনেত্রী মুনমুন সেনের কন্যা রিয়া অভিনয় করেছেন একাধিক ভাষার সিনেমায়। ইদানীং অবশ্য তাঁর কাজের সংখ্যা হাতেগোনা। এ বছর আসছে ‘পরিণীতা’ নামের ওয়েব সিরিজ আর ‘নাদানিয়া’ নামের বলিউডি সিনেমায় দেখা দিয়েছেন ‘ক্যামিও’ চরিত্রে। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁকে দেখা যাচ্ছে নিয়মিতই। আলোচিত হচ্ছেন নিজের বিভিন্ন ধরনের ছবি শেয়ার করে। আর এসব ছবি দেখে বোঝার উপায় নেই যে রিয়া সেনের বয়স এ বছরের ২৪ জানুয়ারিতে হয়ে গেছে ৪৪ বছর! রিয়ার তারুণ্যের রহস্য কী?

১ / ২০
রিয়া সেনের ফিটনেস দেখে ষোড়শী ভেবে ভুল করবেন যেকেউ
ছবি: ফেসবুক থেকে
২ / ২০
সাদা রঙের ফিটেট স্কার্ট ও টপে রিয়া সেন
ছবি: ফেসবুক থেকে
৩ / ২০
নো মেকআপ লুকেই স্বচ্ছন্দ এই অভিনেত্রী
ছবি: ফেসবুক থেকে
৪ / ২০
আইলাইনার ছাড়া রিয়ার সাজ যেন অপূর্ণ
ছবি: ফেসবুক থেকে
৫ / ২০
গত বছর দুর্গাপূজার সাজে রিয়া সেন
ছবি: ফেসবুক থেকে
৬ / ২০
ব্যাকলেস লেপার্ড প্রিন্ট জাম্পস্যুটে রিয়া
ছবি: ফেসবুক থেকে
৭ / ২০
লেপার্ড প্রিন্ট বেশ পছন্দ তাঁর
ছবি: ফেসবুক থেকে
৮ / ২০
রিয়া ফিটনেস ধরে রাখতে নিয়মিত সাঁতার কাটেন
ছবি: ফেসবুক থেকে
৯ / ২০
সময় পেলে কখনো ঘুরতে যান পাহাড়ে
ছবি: ফেসবুক থেকে
১০ / ২০
বালুকাবেলায় রিয়া
ছবি: ফেসবুক থেকে
১১ / ২০
পরেছেন লেসের তৈরি ক্রসেট
ছবি: ফেসবুক থেকে
১২ / ২০
বেশির ভাগ সময়ই রিয়াকে দেখা যায় স্লিভলেস টপে
ছবি: ফেসবুক থেকে
১৩ / ২০
কোটা শাড়ি আর স্লিভলেস ব্লাউজে রিয়াকে দেখে কি সুচিত্রা সেনের কথা মনে পড়ছে?
ছবি: ফেসবুক থেকে
১৪ / ২০
খুব ধরাবাঁধা ডায়েটে বিশ্বাসী নন রিয়া সেন
ছবি: ফেসবুক থেকে
১৫ / ২০
একমূহুর্তে ডায়েটের কথা ভাবলে একটু পরই ভাবেন প্রিয় খাবার চকলেট আর পিৎজার কথা
ছবি: ফেসবুক থেকে
১৬ / ২০
যোগব্যায়ামের আসনে রিয়া সেন
ছবি: ফেসবুক থেকে
১৭ / ২০
রিয়া সেনের ফিটনেসের মূল রহস্যই হলো এই ইয়োগা বা যোগব্যায়াম
ছবি: ফেসবুক থেকে
১৮ / ২০
রিয়া ভারতের ঋষিকেশ, ধর্মশালা ও ইন্দোনেশিয়ার বালিতে যোগব্যায়ামের ওপর ৩৫০ ঘণ্টার প্রশিক্ষণ নিয়েছেন
ছবি: ফেসবুক থেকে
১৯ / ২০
যোগব্যায়ামের প্রশিক্ষকও এই অভিনেত্রী
ছবি: ফেসবুক থেকে
২০ / ২০
চোখের নিচের কালো দাগ দূর করতে ব্যবহার করেন আন্ডার আই মাস্ক
ছবি: ফেসবুক থেকে

লেখা: সুরাইয়া সরওয়ার

