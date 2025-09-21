সুস্থতা

আলঝেইমার কেন হয়, কীভাবে এই রোগ প্রতিরোধ করবেন

ডা. সাইফ হোসেন খান
মেডিসিন কনসালট্যান্ট, পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ধানমন্ডি
এ রোগ বয়স্ক মানুষদের মধ্যে বেশি দেখা যায়।
ছবি: পেক্সেলস

আলঝেইমার একধরনের স্নায়ুরোগ। এর কারণে ধীরে ধীরে আক্রান্ত ব্যক্তির স্মৃতি, চিন্তাশক্তি ও দৈনন্দিন কাজ করার স্বাভাবিক ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। যেসব কারণে ডিমেনশিয়া হয় অর্থাৎ স্মৃতিশক্তি কমে যায়, সেগুলোর মধ্যে আলঝেইমার অন্যতম। এ রোগ বয়স্ক মানুষদের মধ্যে বেশি দেখা যায়।

কারণ

আলঝেইমারের সঠিক কারণ এখনো পুরোপুরি জানা যায়নি। তবে এ রোগের পেছনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভূমিকা রাখে, যেমন—

  • মস্তিষ্কে অস্বাভাবিক প্রোটিন, যেমন অ্যামাইলয়েড প্ল্যাক ও টাউ ট্যাঙ্গল জমা হওয়া।

  • ৬৫ বছর বয়সের পর সাধারণত এ রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

  • পরিবারে কারও এই রোগ থাকলেও ঝুঁকি বাড়ে।

  • উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, উচ্চ মাত্রার কোলেস্টেরল ইত্যাদি দীর্ঘমেয়াদি সমস্যায় এ রোগের ঝুঁকি বাড়ে।

উপসর্গ

  • ধীরে ধীরে স্মৃতিশক্তি হ্রাস, নাম বা পরিচিত জায়গা ভুলে যাওয়া।

  • কথাবার্তায় অসংলগ্নতা

  • দৈনন্দিন কাজ করতে অক্ষমতা।

  • ব্যক্তিত্ব ও আচরণে পরিবর্তন।

চিকিৎসা

এখন পর্যন্ত আলঝেইমারের স্থায়ী চিকিৎসা নেই। তবে কিছু ওষুধ উপসর্গ কমাতে সাহায্য করে। এ রোগে আক্রান্ত মানুষের সঠিক যত্ন, মানসিক সমর্থন ও পারিবারিক সহযোগিতা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিরোধটাই গুরুত্বপূর্ণ

আলঝেইমার আক্রান্ত রোগীর জীবনযাপন খুব কষ্টকর হয়ে উঠতে পারে। তাই কম বয়স থেকেই এ ধরনের রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা জরুরি। কীভাবে প্রতিরোধ করবেন?

  • নিয়মিত ব্যায়াম করা। শরীরচর্চার অভ্যাস মস্তিষ্ককে সতেজ রাখবে।

  • সুষম ও স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার অভ্যাস করা জরুরি। এ ক্ষেত্রে মেডিটারেনিয়ান ডায়েট উপকারী, যেখানে উদ্ভিজ্জ খাবারকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।
    পর্যাপ্ত ঘুম খুব জরুরি।

  • ধূমপান ও অ্যালকোহল এড়ানো আবশ্যক।

  • মানসিকভাবে সক্রিয় থাকা। বই পড়া, খেলাধুলা, নতুন কিছু শেখার চেষ্টা করা উচিত সব বয়সেই।

  • রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ও রক্তের খারাপ চর্বি নিয়ন্ত্রণে রাখা।

আলঝেইমার দিবস

আলঝেইমার দিবস প্রতিবছর ২১ সেপ্টেম্বর পালন করা হয়। আলঝেইমার এবং অন্যান্য কারণে ডিমেনশিয়া সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়ানো, আক্রান্ত ও তাঁদের যত্নকারীদের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন প্রকাশ করা এবং রোগের উপসর্গ, প্রতিরোধ, ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য দেওয়ার জন্যই এই দিবসের আয়োজন। আন্তর্জাতিকভাবে আলঝেইমারস ডিজিজ ইন্টারন্যাশনাল দিবসটির অন্যতম বড় আয়োজক। এ ছাড়া বিভিন্ন দেশে এই দিনে স্মরণসভা, আলোচনা সভা, র‍্যালি, সংবাদ প্রচার এবং অন্যান্য কার্যক্রম করা হয়। বাংলাদেশেও আলঝেইমার দিবস পালন করা হয়।
আলঝেইমার শুধু রোগীর নয়, পরিবার ও সমাজের জন্যও বড় চ্যালেঞ্জ। সময়মতো শনাক্ত, চিকিৎসা ও সঠিক যত্ন রোগীকে দীর্ঘ সময় ভালোভাবে বাঁচতে সাহায্য করতে পারে।

