সুস্থতা

কাশি সারছে না ১৫–২০ দিনেও, প্রতিকার কী

বসন্তের এই সময় কাশির প্রকোপ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। প্রায় প্রতিটি পরিবারেই কেউ না কেউ আক্রান্ত। সাধারণ কাশির ওষুধ বা ঘরোয়া টোটকায় অনেক সময় কাজ হচ্ছে না, কাশি স্থায়ী হচ্ছে ১৫ থেকে ২০ দিন বা তারও বেশি। বিশেষ করে বয়স্কদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা বেশি জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ডা. আফলাতুন আকতার জাহান
জুনিয়র কনসালট্যান্ট, ইন্টার্নাল মেডিসিন বিভাগ, স্কয়ার হাসপাতাল লিমিটেড, ঢাকা
বসন্তের এই সময় কাশির প্রকোপ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে

কাশি কেন সারছে না

বর্তমানের এই দীর্ঘস্থায়ী কাশির পেছনে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে:

  • ভাইরাল ইনফেকশন ও পোস্ট-ভাইরাল কফ: ফ্লু বা সাধারণ সর্দি সেরে গেলেও শ্বাসনালির সংবেদনশীলতা বেড়ে যায়। ফলে সংক্রমণ চলে যাওয়ার পরও ২-৩ সপ্তাহ কাশি থেকে যাচ্ছে।

  • বায়ুদূষণ ও ধুলাবালু: শুষ্ক মৌসুমে বাতাসে অদৃশ্য ধূলিকণা ও ধোঁয়ার পরিমাণ বেড়ে যায়। যাদের অ্যালার্জি বা সাইনাসের সমস্যা আছে, তাদের শ্বাসনালিতে সংবেদনশীলতা তৈরি হয়ে দীর্ঘস্থায়ী খুসখুসে কাশি হচ্ছে।

  • কফ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা: অনেকেরই চিরাচরিত শ্বাসকষ্ট না থাকলেও শুধু কাশির মাধ্যমে হাঁপানির লক্ষণ প্রকাশ পায়। ধুলাবালু বা এসির ঠান্ডা বাতাসে এটি বেড়ে যায়।

  • অ্যাসিডিটি: পাকস্থলীর অতিরিক্ত অ্যাসিড গলার দিকে উঠে এলে কাশির উদ্রেক হয়, যা অনেকেই সাধারণ ঠান্ডা ভেবে ভুল করেন।

  • ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া: উচ্চ রক্তচাপের কিছু ওষুধ (যেমন রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের কিছু ওষুধ) বয়স্কদের দীর্ঘস্থায়ী শুকনো কাশির একটি বড় কারণ হতে পারে।

ঘরোয়া প্রতিকার

প্রাথমিক অবস্থায় এবং কাশির তীব্রতা কমাতে কিছু কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে:

  • কুসুম গরম পানি ও ভাপ: প্রচুর পানি ও গরম পানীয় (যেমন লিকার চা, আদা-মধু পানি) পান করুন। গরম পানির ভাপ বা স্টিম নিলে শ্বাসনালি পরিষ্কার হয়।

  • লবণ-পানির গার্গল: অন্তত তিনবার হালকা গরম পানিতে লবণ মিশিয়ে গার্গল করলে গলার অস্বস্তি কমে।

  • মাস্ক ব্যবহার: বাইরের ধুলাবালু ও ধোঁয়া থেকে বাঁচতে বাইরে বের হলে অবশ্যই মাস্ক পরুন।

  • পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও পুষ্টি: অসুস্থ অবস্থায় পর্যাপ্ত ঘুম ও পুষ্টিকর খাবার (বিশেষ করে ভিটামিন-সি যুক্ত ফল) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

বয়স্কদের জন্য বিশেষ সতর্কতা

বয়স্কদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কম হওয়ায় কাশি দীর্ঘস্থায়ী হলে তা নিউমোনিয়া বা হার্টের সমস্যার লক্ষণ হতে পারে। অনেক সময় হৃদ্‌রোগের কারণেও শরীরে পানি জমে দীর্ঘস্থায়ী কাশি হয়। তাই বয়স্কদের ক্ষেত্রে দুই সপ্তাহের বেশি কাশি থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

কখন ডাক্তারের কাছে যাবেন

সাধারণ কাশি যদি নিচের লক্ষণগুলোর সঙ্গে দেখা দেয়, তবে দ্রুত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে:

  • কাশির সঙ্গে যদি জ্বর বা বুকে ব্যথা থাকে।

  • কাশির সঙ্গে রক্ত দেখা দিলে।

  • শ্বাসকষ্ট শুরু হলে বা কথা বলতে অসুবিধা হলে।

  • যদি হঠাৎ করে ওজন কমে যায়।

সচেতনতাই হোক দাওয়াই

এই দীর্ঘস্থায়ী কাশি কেবল ঋতু পরিবর্তনের সাধারণ উপসর্গ নয়, বরং এটি আমাদের পরিবেশগত দূষণ ও পরিবর্তিত জীবনযাত্রার এক সতর্কবার্তা। ১৫-২০ দিনের এই ‘নাছোড় কাশি’ থেকে মুক্তি পেতে ঘরোয়া প্রতিকার এবং সঠিক খাদ্যাভ্যাস বড় ভূমিকা রাখে।

তবে মনে রাখতে হবে, কাশির স্থায়িত্ব বাড়লে বা শরীর বেশি দুর্বল হয়ে পড়লে সেটিকে অবহেলা করা মানে বড় কোনো বিপদ ডেকে আনা। বিশেষ করে পরিবারের বয়স্ক ও শিশুদের ক্ষেত্রে যথাযথ চিকিৎসকের পরামর্শ ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাই হোক আমাদের মূল লক্ষ্য।

আপনার সামান্য সচেতনতা আর সঠিক সময়ে নেওয়া সঠিক সিদ্ধান্তই পারে এই অস্বস্তিকর কাশিমুক্ত সুস্থ জীবন নিশ্চিত করতে।

