দেশে প্রি–ডায়াবেটিস থেকে ডায়াবেটিস হওয়ার হার বেশি কেন?

দেশে প্রি–ডায়াবেটিস থেকে ডায়াবেটিস হওয়ার হার বেশি কেন?
নভেম্বর ডায়াবেটিস সচেতনতা মাস। এ উপলক্ষে ২৪ নভেম্বর কংগ্রেসিয়া ও প্রথম আলোর আয়োজনে কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ে আয়োজিত এক মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন দেশের কয়েকজন স্বনামধন্য চিকিৎসক। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'ডায়াবেটিস আমার, দায়িত্বও আমার'। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. তানজিনা হোসেন। সেখানে আলোচক ছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ডা. এম সাইফুদ্দিন। তাঁর বক্তব্যের নির্বাচিত অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।
অধিকাংশ ক্ষেত্রে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের কোনো লক্ষণ থাকে না। অনেক সময় অনেকে পরিবারে কারও ডায়াবেটিস নেই বলে ডায়াবেটিস পরীক্ষাও করতে চান না। অল্প কিছু ক্ষেত্রে হয়তো পানির পিপাসা, ওজন কমে যাওয়া, বেশি খিদে পাওয়ার মতো লক্ষণগুলো নিয়ে রোগীরা আসেন।
আমেরিকান ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশনের যে চারটি ক্রাইটেরিয়া, রোগী শনাক্তে আমরাও সেটা অনুসরণ করি। খালি পেটে ডায়াবেটিস ৭ অথবা তার চেয়ে বেশি। খালি পেটে (৮ ঘণ্টা) ক্যালরি কন্টেইনিং কোনো খাবার খাওয়া যাবে না। ৭৫ গ্রাম গ্লুকোজ খেয়ে দুই ঘণ্টা পর যদি ১১ দশমিক ১ বা তার চেয়ে পয়েন্ট বেশি হয়।
যদিও শিশুদের ক্ষেত্রে ৭৫ গ্রামের জায়গায় ১ দশমিক ৭৫ গ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট হয়। এটি ২৫০ থেকে ৩০০ এমএল পানিতে মিশিয়ে খেতে হয়। প্রথমে একবার সুগার দেখা হয়। দুই ঘণ্টা পরে আবার সুগার দেখা হয়।
এইচবিএওয়ানসি বলতে আমরা বুঝি ডায়াবেটিসের গত তিন মাসের গড়। যেটা সাড়ে ৬ বা তার চেয়ে বেশি হলে আমরা ডায়াবেটিস বলি। কিন্তু মনে রাখতে হবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এইচবিএওয়ানসি আপনাকে ভুল ধারণা দিতে পারে।
যেমন গর্ভাবস্থায় বা হিমোগ্লোবিনোপ্যাথির ক্ষেত্রে। হিমোগ্লোবিনোপ্যাথির ক্ষেত্রে রোগীর যদি ব্লাডসুগার ১১ দশমিক ১ বা তার বেশি হয়, তখন হাসপাতালে ভর্তি হবে।
আরেকটা জিনিস আমাদের একটু জানা উচিত, প্রি–ডায়াবেটিস নামে একটা টার্ম আছে। যুক্তরাষ্ট্রে যাঁদের প্রি–ডায়াবেটিস থাকছে, তার মধ্যে ৩৩ শতাংশ প্রি–ডায়াবেটিসই থেকে যাচ্ছে, ৩৩ শতাংশ ডায়াবেটিস হচ্ছে ও ৩৩ শতাংশ স্বাভাবিক হচ্ছে। কিন্তু আমার ধারণা, এ দেশে ৯০ শতাংশের বেশি প্রি–ডায়াবেটিস ডায়াবেটিসে পরিণত হচ্ছে।
প্রি–ডায়াবেটিসের ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে, এইচবিএওয়ানসি ৫ দশমিক ৭ থেকে যদি ৬ দশমিক ৪ হয় অথবা খালি পেটে যদি ৫ দশমিক ৬ থেকে ৬ দশমিক ৯ হয় অর্থাৎ গ্লুকোজ খাওয়ার দুই ঘণ্টা পর যদি ৭ দশমিক ৮ হয়, সেটাকে আমরা প্রি–ডায়াবেটিস বলব।
প্রি–ডায়াবেটিসে কিন্তু হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি ডায়াবেটিসের সমান। যাঁরা উচ্চ রক্তচাপ বা কোলেস্টেরলের ওষুধ খাচ্ছেন, অথবা যাঁদের ফ্যাটি লিভার আছে, হৃদ্রোগ আছে, পরিবারে ডায়াবেটিস আছে, কায়িক পরিশ্রম অথবা ঘুম কম, তাঁদের ডায়াবেটিসের ঝুঁকি আছে।
বয়স ২০ হলে প্রতিবছর ডায়াবেটিস পরীক্ষা করবেন। ১০ থেকে ২০ বছর বয়সী যাঁদের ওজন বেশি, বা পরিবারে ডায়াবেটিস আছে, তাঁদেরও ডায়াবেটিস পরীক্ষা করা উচিত।