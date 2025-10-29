কর্ন ফ্লেক্স কি স্বাস্থ্যকর নাশতা
ঝটপট সকালের নাশতা হিসেবে কর্ন ফ্লেক্স খেয়ে নেন কেউ কেউ। অনেকে বাড়ির শিশুদেরও এমন নাশতার অভ্যাস করান। আদতে কি কর্ন ফ্লেক্স স্বাস্থ্যকর নাশতা?
কর্ন ফ্লেক্স স্বাস্থ্যকর নাশতা কি না, তা এককথায় বলা মুশকিল। ক্যালরি আর পুষ্টিগুণের নানান দিক জড়িত এর সঙ্গে। প্রয়োজনীয় খাদ্য উপকরণের বাইরে আর কিছু যোগ করা হয়েছে কি না, তা–ও দেখার বিষয়।
সব দিক বিবেচনা করে তবেই আপনি বলতে পারবেন, আপনার কর্ন ফ্লেক্স স্বাস্থ্যকর কি না। কর্ন ফ্লেক্স যদি খেতেই হয়, তাহলে তা কেনার সময় এসব বিষয় মাথায় রাখলে স্বাস্থ্যকরটি বেছে নেওয়া সহজ হবে। খাওয়ার সময় পরিমাণের দিকেও খেয়াল রাখুন।
ক্যালরির হিসাব-নিকাশ
কোন কর্ন ফ্লেক্সে কতটা ক্যালরি আছে, তা সেটির মোড়ক থেকেই জানতে পারবেন আপনি। কোনো কর্ন ফ্লেক্স কেনার সময় এর ক্যালরির হিসাবটা দেখে নেবেন অবশ্যই। এমন পরিমাণ কর্ন ফ্লেক্স বেছে নিন, যেটা প্রতিবার পরিবেশনে দেড় শ ক্যালরির মধ্যে থাকে।
তবে একবার পরিবেশন বলতে ঠিক কতটা কর্ন ফ্লেক্স বোঝানো হয়, তা–ও মাথায় রাখতে হবে। কর্ন ফ্লেক্সের পরিবেশন পৌনে এক কাপ বা এক কাপের বেশি করা যাবে না। কিন্তু নাশতা করতে বসে অনেকেই সেই হিসাবটা খেয়াল রাখেন না। তাই এক বসাতেই কেউ অনেকটা বেশি পরিমাণ কর্ন ফ্লেক্স খেয়ে ফেলেন। এতে তার ক্যালরির মাত্রা বেড়ে যাবে।
পুষ্টিগুণ
সকালের নাশতাকে তখনই স্বাস্থ্যকর বলা যাবে, যখন তাতে উচ্চ মাত্রায় আঁশ থাকে। তবে বাজারের অনেক কর্ন ফ্লেক্সে খুব বেশি আঁশ থাকে না। কেনার সময় দেখে নিন, যেন প্রতি পরিবেশনে অন্তত আড়াই গ্রাম আঁশ থাকে। তবে পরিমাণটা অন্তত পাঁচ গ্রাম হলে আরও ভালো।
অনেক কর্ন ফ্লেক্সেই খুব একটা আমিষ থাকে না। তাই আমিষের উৎস হিসেবে খাবারের সঙ্গে অন্য কিছু রাখতে হবে। দুধে ভিজিয়ে কর্ন ফ্লেক্স খেলে আপনি আমিষ পেয়ে যাবেন অনায়াসে।
অনেক কর্ন ফ্লেক্সে বাড়তি চিনি ও লবণ থাকে। এগুলোর কোনোটিই স্বাস্থ্যকর উপাদান নয়।
খেয়াল রাখুন এসব বিষয়
এমন কর্ন ফ্লেক্স বেছে নিন, যার প্রধান উপকরণ ‘হোল গ্রেইন’ অর্থাৎ গোটা শস্য।
‘হার্ট হেলদি’ বা ‘ভিটামিনসমৃদ্ধ’ হিসেবে বিজ্ঞাপন করা হলেই যে কর্ন ফ্লেক্সে সেই বৈশিষ্ট্য পাবেন, তা না-ও হতে পারে। পর্যাপ্ত আঁশ না থাকলে কিংবা বেশি মাত্রায় চিনি থাকলে তা হৃৎপিণ্ডের জন্য ভালো নয়। ঠিকঠাক ভিটামিন পেতে সারা দিনের বিভিন্ন সময়ে ফলমূল আর শাকসবজি খেতেই হবে।
কর্ন ফ্লেক্সে আপনার চেনাজানা খাদ্য উপকরণের বাইরে রাসায়নিক হিসেবে কিছু যোগ করা হয়েছে কি না, তা–ও দেখে নিন। রাসায়নিক উপকরণ যত কম থাকে, তত ভালো।
সূত্র: হার্ভার্ড হেলথ পাবলিশিং (হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল)